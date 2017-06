Les expériences de femmes marocaines dans les domaines social, économique et des médias mises en avant à l'IMA

Les expériences réussies de femmes marocaines dans les domaines social, économique et des médias ont été mises en avant jeudi à l’Institut du monde arabe (IMA) à Paris, à l’occasion du premier Forum international du Huffpost Maroc.

Lors de cette rencontre tenue sous le thème "Repenser le vivre-ensemble, ces femmes du Maghreb qui changent le monde", des femmes marocaines ont livré leurs témoignages sur l'expérience qu'elles ont menée en tant qu’actrices de la société, ainsi que dans le monde de l’entreprise et la gestion des établissements médiatiques.

Elles ont, à cet égard, souligné le rôle que joue la femme marocaine, à travers l’adhésion aux associations ou d’autres initiatives dont la contribution à la création de centres culturels, dans le domaine d’inclusion et d’insertion socio-professionnelles des jeunes notamment ceux issus des milieux défavorisés.

Elles ont passé en revue l’expérience de centres culturels des quartiers dont certains dirigés par des femmes et qui ont pour objectif de lutter contre l’extrémisme religieux à travers l’accès à la culture, la musique, le théâtre, le sport et le cinéma.

L’accent a été également mis sur l’engagement des femmes marocaines, dans le cadre de plusieurs associations dans différentes villes du Royaume, en matière de protection et pour venir en aide aux enfants démunis par la mise en place en particulier d’une pépinière de formation et d’éducation.

Ces femmes ont, d’autre part, souligné l’importance d’adopter une approche participative et un partenariat aussi bien avec l’Etat qu’avec le privé pour assurer la réussite et la pérennité de ces initiatives portées par des actrices de la société civile.

Cette rencontre a en outre évoqué l’exemple de femmes maghrébines dont des Marocaines qui se sont illustrées grâce à leur parcours professionnel en devenant chefs d’entreprise ou dirigeantes dans des établissements économiques, financiers ou médiatiques.

Au programme de ce forum figurent plusieurs thèmes dont notamment "La culture et l’art comme leviers d’inclusion", "Venir en aide aux enfants démunis", "L’entreprise au féminin" et "La microfinance et son impact".