“Les enjeux de la protection des données personnelles” débattus à Laâyoune

"Les enjeux de la protection des données personnelles à l’échelle nationale et internationale : rôle de la justice et de l’avocat" est le thème d’un symposium organisé vendredi à Laâyoune à l’initiative de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Initiée en collaboration avec l’Association des barreaux des villes d’Agadir et de Laâyoune, cette rencontre, la première du genre dans les provinces du Sud, vise à sensibiliser les participants au cadre légal régissant la protection des données personnelles au Maroc et à faire connaître les missions et les actions de la CNDP dans ce domaine, a souligné le secrétaire général de la Commission, Lahoussine Aniss.

Cette réunion, a-t-il soutenu, se veut également une occasion permettant "aux juges et aux avocats participant d’examiner les éventuels axes de coopération entre eux de sorte que les juges puissent donner effet aux sanctions prévues par la loi et que les avocats arrivent à assumer pleinement leur rôle de conseillers juridiques, notamment par l’accompagnement de leurs clients dans la démarche de mise en conformité aux dispositions de la loi 09-08, et le traitement des litiges qui se rapportent à l’atteinte à la vie privée et aux droits et libertés liés à l’utilisation des données personnelles".

De son côté, le bâtonnier de l’Ordre des avocats près les Cours d’appel d’Agadir et de Laâyoune, Mohamed Amine Bizoulal, a relevé que la tenue de cette rencontre coïncide avec la commémoration du 50è anniversaire de la création de l’Ordre des avocats près les Cours d’appel d’Agadir et de Laâyoune.

M. Bizoulal a souligné que la course effrénée à l’information à travers le monde dans le sillage de l’évolution des moyens de communication et technologiques laisse planer de réels risques de piratage des données personnelles des individus.

Il a, à ce propos, mis en avant la portée de la loi 09-08 régissant le domaine de protection des données à caractère personnel au Maroc, plaidant pour la multiplication des rencontres de sensibilisation et d’information autour de cette loi.

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats près les Cours d’appel d’Agadir et de Laâyoune a rappelé, par ailleurs, que le Maroc est le premier pays arabe à avoir adopté une loi sur la protection des données personnelles, mettant en avant le rôle de la CNDP dans la consolidation de la culture de protection des données à caractère personnel.

Pour les organisateurs, ce symposium "est d'une importance capitale, car il est d'une part, le premier dans son genre au niveau des provinces du Sud et d'autre part, parce qu'il s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre les différentes composantes du secteur de la justice".

Ce symposium a été marqué par une série d’interventions ayant pour thème "Enjeux et défis de protection des données à caractère personnel à l’échelle nationale et internationale", "Le cadre juridique de la protection des données personnelles au Maroc" et "La jurisprudence relative à la protection de la vie privée et des données personnelles".