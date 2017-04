Les créations chics de Victoria Beckham arrivent dans les supermarchés

L'ancienne Spice Girls devenue créatrice de mode, Victoria Beckham, vend désormais sa très chic ligne de vêtements dans les supermarchés Target, à l'instar de plusieurs designers comme Versace pour H&M et Kate Moss pour Topshop, désireux d'élargir leur clientèle. Ces portants de supermarchés sont très recherchés par les clients férus de mode mais dont leurs portefeuilles ne permettent pas de fréquenter les boutiques de luxe.

"Normalement je ne fais pas de folie mais cette ligne est incroyable!", s'est exclamé un blogueur de New York sur Twitter. La collection "VB x Target" (Victoria Beckham for Target) marque la première incursion de la créatrice de mode dans les rayons de supermarchés, avec une collection pour femmes et enfants.

C'est la première fois aussi que la Britannique crée une ligne pour enfants, inspirée par sa très élégante fille de 5 ans, Harper. "Je suis bouleversée par vos réponses", a réagi sur Twitter cette mère de 4 enfants, âgée de 42 ans, femme du célèbre footballeur David Beckham, au lancement de sa collection dimanche. "Merci pour votre patience et désolée pour les frustrations!" Après sa campagne de promotion auprès de ses amis, actrices, mannequins et autres célébrités, beaucoup d'articles étaient déjà en rupture