Les cranberries pour le bien-être intestinal

Le jus de cranberry serait efficace pour rétablir l'équilibre intestinal, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Applied environmental microbiology. Ses composés favoriseraient le développement des bonnes bactéries. Beaucoup de scientifiques accordent une attention particulière aux prébiotiques, c'est-à-dire aux molécules que nous mangeons mais que nous ne pouvons pas digérer, car certaines peuvent favoriser la croissance et la santé des micro-organismes bénéfiques à nos intestins.

Les chercheurs de l'Université du Massachussetts à Amherst (Etats-Unis) ont mené une étude pour comprendre l'interaction entre les cranberries et les bactéries non pathogènes et utiles au métabolisme des intestins. Les cranberries sont composées de sucres appelés xyloglucans que nous ne pouvons pas assimiler, mais qui sont consommés par des bactéries. Ils ont observé que les bactéries Bifidobacteria sont capables d'assimiler les xyloglucans et de se nourrir avec. Or, ce type de bactéries est essentiel au bien-être et à l'équilibre intestinal. Les résultats de leur recherche ont permis de découvrir que le jus de cranberry pourrait faire office de prébiotiques.

« Avec les probiotiques, nous prenons des doses supplémentaires de bactéries bénéfiques, qui peuvent - ou non - apporter un bénéfice à la santé intestinale, explique David Sela, spécialiste du microbiote à l'Université du Massachussetts, et auteur principal de l'étude. Avec les prébiotiques, nous savons déjà que ces bactéries sont là, dans nos intestins. Il suffit alors de les alimenter avec des nutriments qu'elles aiment. »