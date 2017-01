Les cancans de la CAN

Florilège des choses vues et entendues, dans les coulisses de la Coupe d'Afrique des nations 2017



Littérature.

Les "footeux" sont des gens cultivés, à l'inverse de ce qu'en pensent certains comme François Hollande, qui leur conseille une "musculation du cerveau". Claude Le Roy, par exemple, s'est permis de bouquiner un instant avant de répondre aux journalistes. Le titre du livre ? "Le vieux saltimbanque", recueil de nouvelles autobiographiques de Jim Harrison.



Bilingue.

Rompus à l'exercice des conférences de presse sur le continent, les "sorciers blancs" Hervé Renard, Claude Le Roy et Michel Dussuyer, ont assuré le service aussi bien en français, leur langue maternelle, qu'en anglais pour les médias anglophones. Au grand dam du traducteur de la CAF qui a vu ses prérogatives se réduire.



Travaux.

Après les premiers matches du groupe C, les tractopelles étaient toujours à pied d'oeuvre aux abords du stade d'Oyem. Impeccable à l'intérieur, l'enceinte est toujours en chantier à l'extérieur notamment pour la mise en place d'espaces verts. La route qui mène au stade est également en travaux.



Dieudonné.

Sur le site de la CAF, l'attaquant de la RD Congo Dieumerci Mbokani a vu son prénom remplacé par Dieudonné. Le début était bon...



Double.

"Deux pour le prix d'une" ? C'est peut-être l'offre faite par les entreprises chinoises pour la construction du stade d'Oyem (nord-est). Loin des standards habituels, l'enceinte a la particularité d'avoir deux tribunes de presse: l'une "ouest" réservée aux médias détenteurs des droits de la compétition, qui abrite également la salle de conférence de presse, et l'autre "est" pour les autres médias. Pour ces derniers, il faut donc sortir du stade puis contourner l'édifice pour rejoindre la zone mixte. Avec deux matches à la suite, cela fait quelques centaines de mètres au compteur. Un tunnel souterrain n'a en effet pas été prévu à cet effet.