Les camps de Tindouf au bord de la famine

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a confirmé que la quantité des aides alimentaires destinées aux habitants des camps de Tindouf a enregistré une importante baisse atteignant à peine 20% au mois de mai.

Le représentant en Algérie du PAM, Romain Ciroi, a indiqué que son organisme sera obligé de réduire de moitié les rations des habitants des camps en juin, faute de financement. Il a également souligné que les habitants des camps ont besoin d’une aide continue à l’approche de Ramadan.

Le fonctionnaire international a précisé qu’une somme estimée à 7,9 millions de dollars, était nécessaire pour continuer à assurer les aides alimentaires de base pendant les six prochains mois, affirmant qu’il était obligé de suspendre la distribution de certains produits alimentaires destinés à prévenir un ensemble de maladies. Ce qui peut se traduire par une précarité sanitaire.

Certaines organisations internationales ont dévoilé dans leurs rapports annuels, des détournements et des sabotages qui ont touché les aides humanitaires destinées aux habitants des camps de Tindouf. Ce qui a amené plusieurs pays dont le dernier en date la Suède à réduire leurs aides et à les envoyer via des structures onusiennes.

Des menaces sur la situation alimentaire dans les camps de Tindouf sont enregistrées alors que la plupart des dirigeants du Polisario et leurs familles mènent une vie de nababs en Europe, loin des problèmes et des affres de la précarité.