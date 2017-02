Les bénéficiaires d’un programme d'implantation cochléaire honorés

Le centre d’excellence "Casablanca Audition Center » a fêté samedi 4 les enfants et les familles bénéficiaires de son programme d'implantation cochléaire. L'événement qui a eu lieu au sein de l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa a été accompagné par une conférence scientifique sur la prise en charge de la surdité.

Ainsi, 100 enfants bénéficiaires du programme d'implantation cochléaire de l'hôpital ont profité d'ateliers ludiques animés par des experts afin d'évaluer et de faire la démonstration de l'impact de cette intervention sur leur quotidien. Par ailleurs, des experts se sont penchés sur la problématique de la santé auditive au Maroc et en Afrique, en présence de représentants des pays d'Afrique subsaharienne, des institutionnels et des médias. Des représentants du corps médical, du ministère de la Santé et des acteurs associatifs ont pris part également à cet événement.

A l’issue de cette journée, Dr. Khalid Snoussi, chef du département ORL et chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital, a fait savoir que l'événement d'aujourd'hui ambitionne d’attirer l'attention sur la nécessité d'encourager le dépistage précoce de la surdité infantile dans notre pays et dans le continent, notamment certains pays d'Afrique avec lesquels des partenariats sont en cours de développement".

Dans un communiqué rendu public, le Casablanca Audition Center a annoncé la prise en charge gracieuse d'implantation cochléaire au profit de quelques enfants originaires de pays d'Afrique subsaharienne. Il faut dire, aussi, que les opérations de ce type réalisées par le Casablanca Audition Center sont pour une partie, supportées par des mécènes et des associations qui prennent en charge les frais inhérents au profit des familles nécessiteuses, peut-on lire dans ledit communiqué.

Il y a lieu de souligner que le programme d’implantation cochléaire lancé en mai 2015, a bénéficié à 131 enfants. Il s’agit d’une solution de réhabilitation auditive à travers un acte chirurgical qui stimule la cochlée, en plaçant un récepteur dans l’oreille interne afin de restaurer l’audition des enfants souffrant de surdité. Cette chirurgie a prouvé son efficacité sur les performances auditives et vocales, elle est au cœur de ce programme qui est le fruit de la volonté de l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa, pour l’amélioration de la prise en charge des personnes en déficience auditive.