Les Gymnasiades 2018 à Marrakech

Un accord-cadre pour l'organisation des Gymnasiades 2018 à Marrakech a été signé, mercredi à Rabat, entre le ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération internationale du sport scolaire (ISF).

Cet accord a été paraphé par M. Mohamed Hassad, ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Rachid Talbi Alami, ministre de la Jeunesse et des Sports, et M. Laurent Petrynka, président de l'ISF.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la signature de cet accord, M.Petrynka a souligné que le choix du Maroc pour abriter cette compétition, la première organisée en Afrique, est animé par la volonté de faire rayonner le Royaume qui dispose d'un grand potentiel culturel, sportif et organisationnel.

"Je remercie le ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministre de la Jeunesse et des Sports qui se sont engagés à ce que les équipes mobilisées livrent le meilleur d'elles-mêmes", a-t-il déclaré.

Pour sa part, M.Hassad a déclaré que les Jeux-2018 de Marrakech, équivalent des Jeux olympiques des scolaires, réuniront environ 4.000 sportifs (15-18 ans) avec un maximum de nations africaines qui étaient moins présentes lors des précédentes éditions.

La dernière édition de cette compétition bisannuelle remonte à 2016 à Trabzon en Turquie en présence de 2.500 athlètes, issus de 35 pays, autour de 12 disciplines proposées (athlétisme, gymnastique artistique, gymnastique rythmique, gymnastique acrobatique, natation, tir à l’arc, échecs, escrime, judo, karaté, tennis et lutte).