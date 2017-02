Le thriller “Split” reste en tête du box-office

Le nouveau thriller de M. Night Shyamalan, "Split", s'est maintenu en tête du box-office nord-américain pour la troisième semaine consécutive, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société Exhibitor Relations. Le dernier film du réalisateur du "Sixième sens" a remporté 14,58 millions de dollars ce week-end dans les cinémas américains et canadiens, pour 98,7 millions sur trois semaines. Une nouveauté, "Le cercle - Rings", film d'horreur de Francisco Javier Gutierrez s'est hissé à la deuxième place, avec 13 millions de dollars.

Ereintée par la critique, cette lointaine suite d'un film éponyme de 2002 est centrée sur une mystérieuse vidéo, qui provoque la mort de tous ceux qui la regardent sept jours après. "Mes vies de chien", prend la troisième place, empochant 10,82 millions de dollars, soit 32,93 millions en deux semaines. Cette comédie de Lasse Hallström avec Dennis Quaid et Britt Robertson est l'histoire du chien Bailey qui fait tout pour retrouver son maître adoré. "Les figures de l'ombre", qui narre le rôle clé joué par des mathématiciennes noires surdouées pendant dans la conquête spatiale américaine aux temps de la ségrégation, continue son brillant parcours, avec 10,1 millions de dollars de recettes. Sur sept semaines, ce long-métrage acclamé et en course pour les Oscars récolte 119,4 millions. La comédie musicale romantique "La La Land", phénomène des Golden Globes avec un record de sept statuettes et grand favori des Oscars, reste à la 5ème position, obtenant 7,45 millions de dollars, soit 118,3 millions de dollars sur 9 semaines.