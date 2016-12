Le ‘’tcharmil’’ vedette de la criminalité au Maroc

Au chapitre de la criminalité, le “tcharmil’’ se porte bien et a, semble-t-il, de beaux jours devant lui tant il se conjugue à merveille avec les principaux faits de chaque jour. Sur les six premiers mois de l’année 2016, lors de différentes interventions ce sont 256.171 individus impliqués dans des affaires criminelles qui ont été arrêtés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Le ‘’tcharmil’’ figure en bonne position avec ses 10% de voyous appréhendés pour leur implication dans des crimes portant atteinte à l’intégrité physique des personnes (vols aggravés, coups et blessures à l'aide d'armes blanches). C’est une hausse de plus de 23% par rapport aux six premiers mois de 2015.

Face à ce phénomène qui n’a été pris en considération qu’en 2014 à la suite d’un coup de semonce Royal, les citoyens se sont mobilisés et via les réseaux sociaux, ils ont lancé une campagne (#Zéro_grissage). Ils y dénoncent l’insécurité, la peur et la terreur sur la ville et réclament, au regard de cette violence de plus en plus accrue, plus de sécurité et plus de présence des forces de l’ordre. Les auteurs de ces crimes sauvages n’en ont cure et exhibent presqu’impunément, leur butin au vu et au su de tous un peu comme pour narguer l’impuissance des autorités et de la société civile face à ce phénomène des temps modernes.