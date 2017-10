Le talent de Hakimi mis en exergue par “El Pais”

Le quotidien espagnol El Pais a mis en exergue, mardi, le talent du jeune international marocain Achraf Hakimi, qui a joué, dimanche au Santiago Bernabeu, son premier match en tant que titulaire face à l’Espanyol de Barcelone.

Achraf Hakimi (18 ans) est apparu à l’aise dans son poste de latéral droit, dans lequel il a été aligné pour combler l’absence de Dani Carvajal, souligne le journal, mettant l’accent sur la capacité du joueur marocain à courir de longues distances et son profil offensif.

L’international marocain, qui est passé par toutes les catégories inférieures du club madrilène avant d’arriver en équipe première, était déjà connu, depuis son passage par le centre de formation de Valdebebas, par ses qualités de résistance sur les longues distances et par ses réactions avec et sans le ballon, rapporte le quotidien.

"Personne n’avait de doutes sur la progression du Marocain né en Espagne, mais l’on doutait de l’attitude en équipe première d’un joueur si jeune et sans expérience dans l’élite", écrit la publication.

El Pais affirme aussi que l’entraîneur Zinedine Zidane, qui a salué la performance de Hakimi après le match remporté par les merengue 2 à 0 au titre de la 7ème journée de Liga, s’était opposé, tout comme le président du club Florentino Pérez, au départ du joueur pour le Deportivo Alavés, un transfert annulé quelques heures seulement avant son annonce par le club de Vitoria.