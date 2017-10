Le marché asiatique permet au Maroc d’aller au-delà de ses partenariats traditionnels et d’explorer les énormes opportunités d’investissement offertes dans un continent en pleine croissance, a souligné, récemment à Jakarta, le vice-président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Fès-Meknès, Abdellah Abdellaoui.

"Le marché asiatique permet au Royaume du Maroc, qui est en quête de diversification de ses partenaires économiques, d’aller au-delà du cadre classique de la coopération, en s’associant à de nouvelles puissances émergentes", a indiqué M. Abdellaoui, qui fait partie de la délégation marocaine en visite en Indonésie pour participer à la 32ème édition du Trade Expo Indonésie (TEI) 2017.

Le responsable de la CCIS de Fès-Meknès a souligné que l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), fondée en 1967, constitue une niche importante de partenariats et de coopération, annonçant un avenir économique très prometteur

Il a, à cet égard, qualifié de positif le bilan de la visite effectuée par la délégation, les 9 et 10 octobre en Malaisie, notant que les deux pays ont pu examiner les potentialités offertes dans plusieurs domaines notamment en relation avec l’industrie alimentaire, les produits du tourisme halal et le volet institutionnel.

M. Abdellaoui a de même relevé la nécessité de renforcer la coopération commerciale avec la Malaisie et l’Indonésie, deux pays émergents du monde islamique situés au niveau de l’Asie du Sud-Est.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc en Indonésie, Ouadia Benabdallah, a mis en avant, lors d'une réception organisée mercredi soir en l'honneur de la délégation marocaine, l’orientation du Royaume vers la diversification de ses partenaires économiques, précisant que l’Indonésie constitue un marché important en plein essor.

Et d’ajouter que la visite de la délégation marocaine en Indonésie, première de son genre, ouvre une nouvelle ère dans les relations bilatérales.

Trade Expo Indonésie (TEI) 2017, qui s’est tenu du 11 au 15 octobre à Banten, se veut une plateforme idéale pour fructifier l’échange entre les entreprises, acheteurs, commerçants, investisseurs et hommes d'affaires en provenance des quatre coins du monde.

Lors de cette édition, de nouveaux produits de bonne qualité ont été exposés avec plus de choix, offrant ainsi un marché international d’échange commercial de haut niveau.

Plus de mille exposants ont pris part à ce rendez-vous annuel qui représente une base solide pour explorer les opportunités d'affaires à l'échelle mondiale.