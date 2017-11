Le jour où Antoine Griezmann a demandé l'autorisation à son père avant d'acheter une voiture

Malgré le succès, Antoine Griezmann n'a pas changé. Pour le footballeur, la famille, c'est sacré ! Mercredi dernier dans l'émission Village Médias, Alessandra Sublet a évoqué son documentaire consacré à la star du ballon rond et diffusé sur TMC, Griezmann confidentiel. Les équipes de la journaliste ont suivi pendant six mois le footballeur afin de plonger dans son intimité. On découvre qu'Antoine Griezmann n'a pas oublié ses proches avec la célébrité, bien au contraire. C'est sa sœur Maud qui gère les contacts avec la presse. Alessandra Sublet a d'ailleurs dû négocier avec elle pour avoir le droit de filmer le sportif. Son père s'occupe par ailleurs de ses finances. "Le père d'Antoine veille au grain, et je trouve ça plutôt mignon qu'il en parle. Il a une spontanéité touchante, car il est très sincère dans sa façon d'être", confie Alessandra Sublet.

Antoine Griezmann demande d'ailleurs l'autorisation à son papa avant de prendre une décision importante. Le footballeur a notamment voulu obtenir l'accord de son père avant d'acheter sa voiture. "Il n'y a aucune différence pour Antoine entre le professionnel et le personnel", a commenté Alessandra Sublet au sujet de ce geste plutôt surprenant.