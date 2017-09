Le deuxième Forum international de Meknès sur le tourisme les 14 et 15 septembre

La deuxième édition du Forum international de Meknès sur le tourisme aura lieu les 14 et 15 septembre sous le thème ‘’Pour un développement touristique durable et responsable’’.

Cette manifestation, initiée par l’Association Grand Ismailia, en partenariat avec la délégation régionale du tourisme et la région Fès-Meknès, vise notamment à mettre en avant les atouts dont regorge la ville de Meknès dans les domaines de l’environnement et du patrimoine culturel.

Les participants devront débattre du ‘’Tourisme et respect de l’environnement’’, du ‘’Patrimoine et tourisme durable’’ et du ‘’Tourisme et développement social’’, rapporte la MAP.

Un débat sur l’investissement touristique dans la capitale ismaélienne réunira à cette occasion opérateurs économiques et responsables locaux, notamment du Conseil régional du tourisme et de la Confédération générale des entreprises du Maroc.

Des visites aux principaux sites touristiques et culturels de la ville sont programmées au cours de cette édition, en particulier à Volubilis et Moulay Driss Zerhoun.

Selon la délégation régionale du tourisme, un total de 18 unités touristiques d’un investissement global de 750 millions de DH, en cours d’étude, seront réalisés au niveau de la préfecture de Meknès.

Ces projets touristiques d’une capacité litière totale de 1.804 lits devront générer plus de 500 emplois directs et indirects, précise la même source.