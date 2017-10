Le Raja et la RSB se maintiennent en Coupe du Trône

La RSB et le Raja poursuivront leur campagne en Coupe du Trône, édition 2016-2017, et ce après avoir franchi, mercredi, les caps respectifs du WAC et du FUS au tour des huitièmes de finale retour.

Au stade d’Honneur à Oujda, l’on a eu droit à une confrontation indigne de deux clubs de la cour des grands. La Renaissance de Berkane et le Wydad de Casablanca ont livré une piètre prestation dans un match disputé à moins de dix à l’heure. Une rencontre des plus ennuyeuses qui a tourné à l’avantage des Berkanis par deux buts à un sachant qu’à l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur une issue de parité.

Les Rouge et Blanc ont été les premiers à ouvrir la marque sur un penalty généreux transformé par Aoulad (34è), tandis que les Berkanis ont pu remettre les pendules à l’heure, également sur un tir au but par l’intermédiaire de Laba Kodjo (41è). Au moment où la partie s’acheminait vers sa fin (88è), la RSB a réussi le joli coup, en inscrivant le second but par l’intermédiaire d’Aziz.

Une élimination qui ne manquerait pas de servir de leçon aux Wydadis qui, apparemment, n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes après avoir raté leur marché estival des transferts. Avec notamment un banc de touche qui laisse à désirer alors que tous les recrutements faits ont été effectués sous la supervision et avec l’aval du staff technique.

Un résultat qui n’enlève en rien au mérite de la formation berkanie qui a atteint les quarts de finale où elle sera attendue de pied ferme lundi prochain à partir de 15h30 au stade municipal de Kasbat Tadla par la JSKT.

Contrairement à ce fade RSB-WAC, l’affiche FUS-Raja a tenu toutes ses promesses. Le nul blanc qui a sanctionné les débats du match aller donnait lieu à un second acte où rien n’était joué d’avance. Et c’est tant mieux pour le spectacle qui a été au rendez-vous. Une partie abordée pied au plancher avec des locaux qui ont trouvé le chemin des filets en premier grâce à une réalisation de Brahim Bahraoui à la 11ème minute. Sauf que ce n’était que partie remise, puisque les Verts en verve ont pu égaliser par Hadraf (35è) avant de doubler la mise par Hafidi (57è).

A souligner les prouesses du keeper Anas Zniti qui a stoppé deux tirs au but pour que le Raja passe aux quarts de finale (aller) pour affronter ce dimanche à 19h30 au Complexe Mohammed V à Casablanca Chabab Atlas Khénifra.

Il y a lieu de signaler également l’accrochage verbal entre les deux coaches Walid Regragui (FUS) et Juan Carlos Garrido (Raja) qui ont failli en venir aux mains à la fin du match. Heureusement, la raison a prévalu en fin de compte pour que cet incident ne prenne pas une autre tournure.

Bref, tout comme le WAC, le FUS est dores et déjà hors course de la Coupe du Trône et l’on espère que ces éliminations n’affecteront pas le moral des joueurs des deux clubs qui disputeront le week-end prochain les demi-finales retour de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF.

Par ailleurs, le bal des matches des quarts de finale retour de la Coupe du Trône sera ouvert ce samedi par le match OCK-AS FAR dont le coup d’envoi sera donné à 15 heures au Complexe OCP à Khouribga. Sur le papier, les Militaires se présentent dans de bonnes dispositions après avoir remporté le match aller par 2 à 0.

Quant au deuxième quart de finale retour entre le DHJ et le CRA, prévu dimanche à 17h00 au terrain El Abdi à El Jadida, il verra les Doukkalis chercher à remonter leur but de retard (2-1 à l’aller), scénario que les Rifains tâcheront d’avorter par tous les moyens.