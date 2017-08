Le Président rwandais reçoit Habib El Malki

Ainsi que nous l’avions annoncé dans notre dernière édition, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a représenté S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie d’investiture du Président rwandais, Paul Kagame, réélu, le 4 août, pour un troisième mandat.

Cette cérémonie a eu lieu vendredi dernier à Kigali en présence de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement, de personnalités civiles et militaires et des membres du corps diplomatique accrédité à la capitale rwandaise.

Au lendemain de celle-ci, le Président Kagame a reçu Habib El Malki qui lui a transmis les vives félicitations du Souverain et ses vœux de réussite dans sa nouvelle charge et de prospérité pour le peuple rwandais frère.

Pour sa part, le chef de l’Etat rwandais loué la présence d’un représentant de S.M le Roi aux festivités organisées à l’occasion de sa réélection à la magistrature suprême et réitéré sa volonté d’œuvrer en vue du renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux.

Cette entrevue s’est déroulée en présence de l’ambassadeur du Maroc à Kigali, Youssef Imani. Préalablement à cette audience, Habib El Malki avait visité le Mémorial du génocide de 1994.