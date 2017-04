Le Polisario s’échine à violer la légalité internationale

Dans son rapport annuel sur le Sahara marocain soumis à l’appréciation des membres du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui a observé une totale neutralité, s’est montré des plus pragmatiques.

En plus d’avoir sommé le Polisario de retirer «immédiatement et inconditionnellement» ses milices de la zone tampon de Guerguarate, il a également exigé de l’Algérie et de la Mauritanie de s’engager plus activement dans le processus de règlement de ce conflit artificiel.

Resté silencieux durant les deux jours qui ont suivi la présentation de ce rapport, le Polisario a, dans un premier commentaire, confirmé son refus de se retirer de la zone de Guerguarate tel qu’exigé par l’ONU.

Des médias proches du Polisario ont rapporté qu’un haut dirigeant a déclaré que le contenu du rapport constitue la preuve du grand intérêt qu’accorde le nouveau secrétaire général de l’ONU au dossier, notamment la nécessité de trouver une solution pacifique à cette question fondée sur des concessions de la part de chacune des parties. Ce qui veut dire, ajoute-t-il, que l’institution onusienne est déterminée à trouver une solution à ce dossier dans un délai maximum d’un an.

Il a aussi souligné que la désignation de l’ancien président fédéral allemand en qualité d’envoyé spécial du secrétaire général est un autre signe de l’intérêt qu’accorde l’ONU à l’affaire du Sahara, confirmant que le Polisario acceptait cette nomination.

S’agissant de la sommation de se retirer de Guerguarate, il a souligné que cette question n’était pas sujette à discussion, ajoutant que le Polisario était déterminé à y rester.

Rappelons que la présentation du rapport du secrétaire général de l’ONU a été accueillie par un silence assourdissant des stipendiés à la solde d’Alger et de leurs médias, car le Polisario le considère comme une victoire de la diplomatie marocaine.