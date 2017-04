Le Polisario acculé au retrait de Guergarate

Après plusieurs déclarations enflammées affirmant sa volonté de ne pas se retirer de Guergarate, , la direction du Polisario a plié l’échine en se déclarant disposée à en retirer ses milices. Un message dans ce sens a été adressé au secrétaire général des Nations unies par l'entremise de la Namibie. Mieux, le Front a retiré vendredi ses checkpoints et détruit les murs de fortune qu’il a érigés dans la zone.

Le Front espère ainsi sauver la face, d’autant que le projet de résolution rédigé par les Américains donnait dans son quatrième paragraphe un ultimatum de 30 jours au mouvement séparatiste pour effectuer un retrait définitif de cette zone où les véhicules marocains en direction de la Mauritanie passent désormais librement», nous confient des passagers provenant de cette zone dénommée Kandahar.

Après les déclarations tonitruantes de Brahim Ghali et des siens, ce retrait ne manquera pas d'exacerber davantage les tensions entre les proches du secrétaire général et les partisans de Ould Bouhali, toujours prêts à dénigrer les agissements et l’irresponsabilité de l’actuel homme fort du mouvement séparatiste et de son entourage.