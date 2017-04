Le Musée de l'archéologie de Rabat fait peau neuve et devient “Musée de l’histoire et des civilisations”

Après une année de rénovation, "le Musée de l’histoire et des civilisations" à Rabat a rouvert ses portes au grand public, mercredi, en promettant un voyage à travers l'histoire des grandes civilisations du Maroc, avec des parcours dédiés et des collections enrichies. Ancien Musée de l’archéologie, le Musée de l’histoire et des civilisations est devenu un espace scénographique permettant de ressortir la richesse du patrimoine marocain et de mettre en lumière les différentes collections présentées.

La nouvelle scénographie du musée mêle deux parcours, un parcours chronologique qui relate l’histoire du Maroc depuis la préhistoire jusqu'à l’époque islamique, et un parcours thématique offrant au visiteur un focus spécifique dédié au marbre et au bronze antique. Ainsi, le premier parcours s’initie à travers le hall d’entrée qui s’est doté d’une borne numérique interactive et qui propose au visiteur les repères géographiques nécessaires à la compréhension de la collection, situant les principaux sites archéologiques marocains. A l’étage, le visiteur découvre le Maroc sous les différentes dynasties, notamment les Idrissides, les Almoravides, les Almohades, les Mérinides et les Alaouites, à travers des vestiges archéologiques mis à jour dans les sites de Belyounech, Sijilmassa et Koutoubia.

Le parcours thématique propose des statues en marbre, issues essentiellement de Volubilius et de Banasa. A côté de ces objets phares, on trouve la collection bronze avec des thématiques iconographiques marquant l’héritage antique du Royaume. Lors d'une visite guidée pour la presse, le directeur du Musée Mohammed VI d’arts modernes et contemporains et commissaire de cette opération de rénovation du musée, Abdelaziz El Idrissi, a indiqué que l'objectif de la rénovation du musée est d’enrichir l’offre culturelle de la ville de Rabat, en la rendant capable de répondre à ses fonctions comme un espace culturel par excellence. "Le musée va devenir une véritable destination culturelle, qui contribuera à répondre à la demande, avec la mise en place d’une exposition retraçant l’histoire du Maroc et les différentes périodes que le pays a connues, permettant aux visiteurs de sentir la particularité de notre patrimoine", a souligné M. El Idrissi.

Pour sa part, la conservatrice du Musée de l’histoire et des civilisations et commissaire de l’exposition permanente, Fatima Zohra Chbihi, a souligné que la rénovation traduit la vocation du musée de retracer l’histoire des différentes civilisations du Maroc. "Différentes civilisations ont traversé notre pays qui constituent la diversité et la richesse culturelle du Royaume. La nouvelle exposition a été conçue essentiellement pour traduire le génie de l’esprit humain et son évolution sur le territoire marocain", a relevé Mme Chbihi dans une déclaration à la MAP.