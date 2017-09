Le Maroc, “un modèle indépendant” en matière des droits de l'Homme

Le Maroc a mis en place "un modèle indépendant" dans le domaine des droits de l'Homme, a affirmé, mercredi à Rabat, le président du Comité du deuxième Plan d'action national en matière de droits de l’Homme en Espagne, Fernando Ray Martinez.

"Le Royaume du Maroc a pu mettre en place un modèle indépendant en matière des droits de l'Homme", a souligné Martinez, lors d'une rencontre d’échange d’expériences et de bonnes pratiques sur la planification stratégique en matière des droits de l’Homme, organisée par le ministère d’État chargé des droits de l’Homme, notant que "le plan national en matière de démocratie et des droits de l'Homme au Maroc et la Constitution de 2001 en sont les meilleures preuves".

Le responsable espagnol, qui occupe également un poste de responsabilité au sein du ministère de l’Education du gouvernement régional de Castille-et-León, a relevé que le Maroc vise à mettre en place une culture dédiée aux droits de l'Homme tout en prenant en considération les obligations internationales et en s'inspirant des expériences des autres pays.

De son côté, le délégué interministériel aux droits de l'Homme, Mahjoub El Hiba, a indiqué, dans une allocution lue au nom du ministre d’Etat chargé des droits de l'Homme, que cette rencontre a été l'occasion de déterminer les défis et les problématiques auxquels font face, en particulier les mécanismes de suivi du plan adopté par plusieurs pays conformément aux recommandations de la Conférence mondiale des droits de l’Homme de Vienne (1993).

"On a déjà échangé avec nos voisins espagnols autour du processus d'élaboration de ce plan dont la grande partie a été achevée", a fait savoir Mahjoub El Hiba, ajoutant que cette rencontre se veut une occasion d'échanger les expériences avec l'Espagne et par de là l'Union Européenne (UE).

Il a, aussi, affirmé que l'élaboration du plan national de démocratie et des droits de l'Homme demeure "insuffisant" sans les mécanismes de suivi pour sa mise en œuvre, relevant que le Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme (PANDDH) a trouvé sa place au sein des dispositions de la Constitution de 2011.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus de mise à jour du projet du PANDDH initié par le ministère d’Etat chargé des droits de l’Homme, dans la perspective de son adoption en 2018 conformément au Programme gouvernemental (2016-2021).

Le programme, dans son premier axe relatif au renforcement du choix démocratique, stipule la consolidation de l’Etat de droit, le renforcement de la régionalisation avancée et la protection des droits, des libertés et de la dignité des citoyens, à travers la mise en place d’une politique gouvernementale intégrée en matière des droits de l’Homme basée sur une planification stratégique participative.

Au programme de cette rencontre de deux jours, organisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet de jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union Européenne (UE), figuraient la présentation des expériences marocaine et espagnole en matière de PANDDH et l'élaboration du Plan national dans le domaine de la démocratie et des droits de l'Homme.

Les différents intervenants, parmi lesquels figurent des membres du secrétariat du Comité de pilotage du PANDDH et des représentants des départements gouvernementaux et institutions nationales concernées, se sont également attardés sur les défis relatifs aux processus de mise en œuvre de ces plans d’action (mécanismes et moyens de suivi, de coordination et d’évaluation des indicateurs).