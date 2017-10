Le Maroc, un hub vers l'Afrique pour les entreprises espagnoles

Le Maroc représente un hub vers l'Afrique pour les entreprises espagnoles, a affirmé, mardi à Rabat, la secrétaire d’Etat espagnole au Commerce, María Luisa Poncela García, pour qui l’Espagne et le Maroc ne sont pas uniquement deux marchés, mais deux partenaires stratégiques.

L’excellence des relations entre l'Espagne et le Maroc, notamment sur le plan économique, permet de développer des projets conjoints, a souligné la responsable espagnole lors d’une rencontre avec le ministre de l'Économie et des Finances, Mohamed Boussaid, ajoutant que les politiques économiques mises en œuvre par les deux pays ont eu un impact favorable sur la situation économique, rapporte la MAP.

«Cette rencontre a été l’occasion d’examiner la situation des investissements espagnols au Maroc et des échanges commerciaux qui ont connu une évolution favorable», a-t-elle indiqué, exprimant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale tous azimuts.

De son côté, M. Boussaid s’est félicité de la solidité des relations maroco-espagnoles « historiques et séculaires », relevant que les liens entre les deux pays connaissent un renforcement sans précédent, notamment sur les plans économique, financier et commercial.

Rappelant que l’Espagne est le premier partenaire commercial du Royaume, il a noté que son entretien avec la secrétaire d’Etat espagnole a porté sur le potentiel et les opportunités qu’offre le Maroc pour renforcer la présence des investisseurs espagnols, mettant l’accent sur l’importance d’une meilleure entente afin d’aplanir les obstacles entravant la coopération commerciale tant au Maroc qu’en Espagne.

Dans ce sens, M. Boussaid a appelé les entreprises espagnoles à considérer le Maroc comme une porte d’entrée vers l’Afrique et non seulement comme un marché, eu égard à la stabilité politique et économique dont jouit le Royaume et les réformes qui ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires.