Le Maroc, troisième pays récepteur de touristes internationaux en Afrique

C’est une bonne nouvelle qui devrait réjouir les acteurs et professionnels du secteur touristique au Maroc. Selon la société d'études Forwardkeys, le Royaume s’est hissé à la troisième place des pays ayant attiré le plus grand nombre de touristes internationaux en Afrique.

A en croire l'agence spécialisée dans les données touristiques, le Maroc a attiré 11% de touristes internationaux arrivés sur le continent à fin juillet 2017. Il est devancé par l’Afrique du Sud et l’Egypte qui ont pris respectivement 18% et 13% des parts de marché de ce segment.

En outre, le pays figure parmi les trois pays du continent qui ont enregistré les plus fortes progressions durant cette même période, soit 20,5%. Juste après la Tunisie et l’Egypte qui ont respectivement progressé de 33,5% et 24,8% en termes de gains de touristes internationaux arrivés sur le continent.

La nette progression du Maroc est attribuée à la hausse spectaculaire du nombre d’arrivées des touristes chinois qui s’est établi à 450%.

« Le Maroc et la Tunisie ont bénéficié de leurs exemptions de visa pour les voyageurs chinois, recevant +450% et +250%, respectivement », a relevé l’indicateur Forwardkeys.

Cette évolution, le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale l’a soulignée en juillet dernier dans un communiqué intitulé : « Consolidation des performances de l'activité touristique ».

Dans sa note, les autorités nationales de tutelle relevaient que le premier semestre de cette année a connu une progression substantielle en termes d’arrivées des touristes aux postes-frontières, en enregistrant une hausse de +9% (+14% pour les touristes étrangers et +3% pour les Marocains résidants à l’étranger).

Commentant cette amélioration, elles expliquaient que « cette évolution est due principalement à la performance de certains marchés émetteurs, en particulier la France (+5%), les Etats-Unis (+27%), l'Espagne (+7%), l’Allemagne (+12%) et la Hollande (+8%), ainsi qu’à la hausse enregistrée par les marchés touristiques émergents comme la Chine (+565%) et le Japon (+46%) ».

Dans sa note, le ministère avait aussi relevé une amélioration significative des nuitées effectuées dans les établissements d’hébergement touristique classés, soulignant une hausse de +18% par rapport à la même période de 2016 (+22% pour les non résidents et +8% pour les résidents). En particulier, les nuitées enregistrées par les Français (+18%), les Allemands (+49%) et les Américains (+28%).

Selon la même source, cette bonne performance enregistrée au niveau des nuitées aurait profité aux différentes destinations touristiques du Royaume qui ont enregistré des croissances à deux chiffres. Il s’agit de Fès (+38%), Tanger (+29%), Ouarzazate (+38%), Casablanca (+12%), Marrakech (+19%) et Agadir (18%).