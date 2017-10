Le Maroc réitère son attachement à l’intégrité territoriale de l’Espagne

Le Maroc, fidèle comme il l’a toujours été au respect des principes du droit international, rejette le processus unilatéral d’indépendance de la Catalogne, et exprime son attachement à la souveraineté, à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale du Royaume d’Espagne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MAECI) relayé hier par la MAP.

Le processus unilatéral, irresponsable et non viable, est porteur d’instabilité et de division non seulement en Espagne, mais dans tout son voisinage européen.

Le Royaume du Maroc est confiant en la capacité du gouvernement espagnol, à gérer avec sagesse cette situation en vue de préserver l’ordre constitutionnel et d’agir dans l’intérêt suprême de la Nation espagnole et du continent européen.

De ce fait, le Royaume du Maroc ne reconnait pas ce processus unilatéral qui va à l’encontre de la légalité internationale.