Le Maroc participe au “Salon des cultures amies” à Mexico City

A l’instar des éditions précédentes, le Maroc prend part à la 9ème édition du “Salon des cultures amies 2017”, ouvert samedi à Mexico City, et qui vise à renforcer les liens culturels entre les pays participants.

Le pavillon marocain, organisé par l’ambassade du Royaume au Mexique, a été dressé dans la fameuse place Zocalo au coeur de la capitale, aux côtés des pays participants à cette manifestation culturelle. Le pavillon expose des articles de l’artisanat marocain qui reflètent la richesse et la diversité de cet art ancestral, notamment des habits traditionnels et des articles de décoration.

Les produits artisanaux marocains ont suscité l’engouement manifeste des visiteurs locaux et étrangers, qui ont exprimé leur admiration pour la beauté et le raffinement de ces articles, notant que ce pavillon offre un échantillon de la finesse et de la dextérité de l’artisan marocain.

Dans une allocution à l’ouverture de ce salon, le président du gouvernement de Mexico City, Miguel Angel Mancera, a indiqué que la présente édition est marquée par la participation de l’UNESCO à ce rendez-vous culturel qui attire près de 3,5 millions de visiteurs. Le salon est divisé en trois espaces, dont un est réservé aux représentations diplomatiques, un deuxième dédié au choix de la ville de Mexico “Capitale mondiale du design 2018”, et un troisième espace consacré à la capitale mexicaine. Au menu de ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 4 juin, des dizaines de rencontres, de concerts musicaux, d’ateliers, de projections de films, de pièces de théâtre et de conférences.