Le Maroc invité d’honneur du deuxième Forum “Treich Economia” à Abidjan

Le Maroc est l’invité d’honneur de la deuxième édition du Forum Treich Economia (07-09 décembre à Abidjan), une rencontre économique visant à asseoir un cadre de réflexion entre entreprises africaines autour de la problématique du développement durable, apprend-on jeudi auprès des organisateurs.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire général du Forum, Roger Lorougnon a souligné que le choix du Maroc comme invité d’honneur entend s’inspirer du modèle de réussite économique qu’incarne le Royaume et de permettre aux pays participants de s’en inspirer.

De même, a-t-il ajouté, il s’agit, via ce choix, de célébrer encore une fois l’amitié solide liant le Maroc et la Côte d’Ivoire mais aussi "marquer notre satisfaction du retour du Maroc à l’Union africaine et de son adhésion, bientôt, à la CEDEAO".

Le choix du Maroc comme invité d’honneur tient également à la grande contribution de la communauté marocaine de Treichville à l’animation économique locale et nationale, à travers les commerçants et les différents établissements opérant en Côte d’Ivoire en général et à Abidjan et la commune de Treichville à titre particulier, a poursuivi M. Lorougnon.

"Treichville a également l’honneur d’abriter prochainement la plus belle mosquée de la Côte d’Ivoire qui porte le nom de SM le Roi Mohammed VI et dont les travaux de construction ont été lancés par le Souverain", a conclu le commissaire général de Treich Economia.

Au cours de ce Forum, "onze pays du continent viendront partager avec la Côte d’Ivoire les atouts culturels et économiques de leurs collectivités territoriales".

Selon le maire de Treichville, Albert François Amichia, "il est devenu nécessaire pour les entreprises africaines de s’inscrire dans des orientations stratégiques portant sur les perspectives du développement durable".

Cette édition a pour thème "La responsabilité sociétale des entreprises pour le développement durable dans la commune de Treichville".

En 2016, le Forum Treich Economia a connu la participation de onze pays. Il s'agit, outre la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Nigeria, du Sénégal, du Ghana, du Niger, de la Guinée, du Bénin, du Togo et de la Gambie.