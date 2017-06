Le Maroc huit fois primés au Salon INPEX

Le Maroc a remporté huit distinctions au 32ème Salon international des inventions INPEX, tenu du 13 au 15 juin à Pittsburgh, aux Etats-Unis, avec la participation de 18 pays.

Le Royaume, seul pays arabe et africain à prendre part à ce salon scientifique, a remporté deux médailles d'or INPEX, quatre médailles de mérite INPEX et deux autres distinctions de la part de la Roumanie. Ces distinctions ont été décernées à des inventeurs marocains issus d'établissements d’enseignement supérieur relevant de l’Université Mohammed V de Rabat.

Il s’agit d’une médaille d'or INPEX dans la catégorie "Télécommunications" et d'une médaille Euroinvent de la part du Forum des Inventeurs de la Roumanie, pour l’invention: "Antenne reconfigurable 3G, 4G, 5G de la communication mobile et applications IoT", par Dr Younes Karfa Bekali et Pr Mohamed Essaaidi, de l’Ecole nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes (ENSIAS).

Dans la catégorie "Energies Alternatives”, le Maroc a reçu une médaille d'or INPEX et une médaille de la part du "Center of Medical and Pharmaceutical Research, Faculty of Medecine and Pharmacy, Université de Galati de la Roumanie pour l’invention “Solardo" par Dr Laila Sedki et Pr Mohammed Maaroufi de l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs (EMI).

Le Royaume a également remporté quatre médailles de mérite INPEX (Award of Merit), décernées aux inventeurs Majid El Bouazzaoui, pour son invention "Ecran Multivues"; Pr Malika Zazi, Youssef Barradi et Abderrahim Abarhich de l’Ecole nationale supérieure de l'enseignement technique (ENSET) pour l’invention: “Standalone Honey Extraction System”; Pr Ammor Hassan, et Karli Radouane de l’EMI pour l’invention "CSA" (Cancer Smart Antenna); et El Hamdouchi Haajar, El Azami El Hassani Mohammed Amine, et Pr Benjelloun Halima de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat pour l’invention: "Stethocorder".

Le Salon a vu la participation notamment de délégations représentant le Canada, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, la Thaïlande, la Malaisie, l’Australie et la Grande-Bretagne.