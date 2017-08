Le Maroc candidat officiel pour le Mondial 2026

Le Maroc a déposé officiellement sa candidature pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde 2026.

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a présenté son dossier de candidature auprès des comités compétents de la FIFA. La candidature marocaine s’ajoute à celle présentée conjointement par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada.

C’est la cinquième fois que le Maroc postule pour l’organisation de la Coupe du monde après les éditions de 1994, 1998, 2006 et 2010 revenues respectivement aux Etats-Unis, à la France, à l’Allemagne et à l’Afrique du Sud.

A rappeler que le Mondial 2026 verra pour la première fois la participation de 48 sélections au lieu de 32 actuellement. Quant au nom du pays hôte, il sera annoncé en mai 2020, sachant que la procédure d’attribution se déroulera en quatre étapes : «Une première phase stratégique et de consultation (de mai 2016 à mai 2017), une 2e phase de préparation des candidatures (de juin 2017 à décembre 2018), une 3e phase d'évaluation (de janvier 2019 à février 2020) et une 4e phase se terminant par une décision en mai 2020", avait précisé la FIFA lors de son Conseil de Mexico en mai 2016.

A signaler en dernier lieu que la candidature marocaine bénéficie du soutien du président de la CAF, le Malgache Ahmad Ahmad.