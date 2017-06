Le Maroc à l'honneur au Festival “Des livres, des stars” de Marseille

Le Maroc sera à l'honneur à la 3e édition du Festival "Des livres, des stars", un événement culturel populaire, qui se tiendra du 23 au 25 juin à Marseille et qui réunira 25 célébrités françaises qui ont publié un livre dans l'année.

Portée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, la participation du Maroc à ce Festival s'inscrit dans la dynamique de la promotion de l'image du Royaume et de son rayonnement culturel à l'international, soulignent les organisateurs.

Cette manifestation littéraire, présidée par l'animateur de télévision Michel Drucker et parrainée par l'animateur vedette de M6 Stéphane Plaza, est une opportunité pour le Maroc de faire une communication auprès d'une cible particulière, à savoir des stars et des médias français, du grand public ainsi qu'auprès de la communauté marocaine établie en France.

"Des Livres, des stars" est la seule manifestation culturelle et grand public dédiée uniquement aux ouvrages écrits par des célébrités (comédiens, chanteurs, sportifs, animateurs, humoristes...).

En réunissant des plumes de célébrités à Marseille, le Festival "Des livres, des stars" marque une étape importante dans son parcours malgré sa jeunesse, écrit dans une note de présentation, le secrétaire général du CCME Abdellah Boussouf, notant que le Maroc, carrefour des cultures à travers les siècles de son histoire, ne peut que féliciter les organisateurs de cet évènement inédit qui prône le dialogue entre les écrivains, l’échange des expériences et des idées et la promotion de l’écrit et de la parole culturelle. Le festival réunit chaque année depuis 2015 dans un lieu privilégié, des célébrités, en leur consacrant un événement original autour d'une même passion, l’écriture. Une fois par an et pendant trois jours, plusieurs manifestations sont organisées dans le cadre du festival.

Cet événement a pour vocation de créer un lieu d’échanges et de rencontres, permettant d’approcher en toute simplicité, des auteurs célèbres, de grands éditeurs et des livres.