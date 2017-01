Le Maroc, “Hollywood de l'Afrique”, selon CNN

Le Maroc, un pays qui dispose d'une industrie cinématographique dynamique, est devenu l'Hollywood de l'Afrique, a souligné la chaîne d'information américaine «CNN» dans un article publié vendredi sur son site électronique. "Durant les 20 dernières années, le Maroc est devenu la destination de prédilection de grands films comme «Army of One», «Syriana» et le thriller d'espionnage «Body of Lies» du réalisateur Ridley Scott", a indiqué la chaine américaine. Citant William Higbee, professeur des études cinématographiques à l'University of Exeter, CNN indique que le Royaume "offre des solutions aux studios de Hollywood qui veulent tourner des films situés au Moyen-Orient, mais dans un environnement plus sécurisé". Le Maroc permet aussi aux réalisateurs hollywoodiens de disposer du paysage qu'ils espèrent sans risques et à moindres coûts tout en leur épargnant les difficultés inhérentes à la logistique, a relevé la chaîne d'information, ajoutant que les producteurs du cinéma sont attirés par le décor et le paysage pittoresque et naturel qui distinguent le Royaume.

L'auteur de l'article fait, en outre, observer que le Maroc a une "longue histoire" avec les méga-productions hollywoodiennes, en citant des "chefs-d'œuvre" réalisés dans le Royaume comme Casablanca, Troy, Kingdom of Heaven, Gladiator, The Man Who Knew Too Much et Lawrence of Arabia".

Il a, par ailleurs, souligné que l'industrie cinématographique jouit d'une place particulière au Maroc, comme en témoigne la tenue annuelle du Festival international du film de Marrakech (FIFM), que Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait lancé en 2001.