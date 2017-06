Le Hirak du Rif au centre d’une rencontre de l’USFP

Le mouvement social qui secoue depuis quelque temps la ville d’Al Hoceima est bien évidemment au centre des préoccupations de l’Union socialiste des forces populaires. C’est dans ce cadre que le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, accompagné des membres du Bureau politique, de Habib El Malki, président de la Commission administrative et de la Chambre des représentants ainsi que des ministres ittihadis et des membres du Groupe socialiste au Parlement a présidé dimanche dernier à Tanger une rencontre avec les responsables du parti dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour discuter de la situation que connait la province d’Al Hoceima.

Mohamed Al Moumhi, secrétaire régional du parti, a ouvert les débats en souhaitant la bienvenue au Premier secrétaire et à la délégation l’accompagnant, félicitant par la même Driss Lachguar pour sa réélection à la tête du parti des forces populaires.

Initiée par le Premier secrétaire, cette rencontre régionale s’est tenue pour discuter de la situation actuelle, particulièrement à Al Hoceima, précisant que ladite rencontre sera suivie d’autres qui seront organisées sur l’ensemble de la Région, a-t-il a jouté.

Et de poursuivre que le Hirak d’Al Hoceima ne date pas d’aujourd’hui, mais qu’il est la conséquence de la mort de Mohcine Fikri qui a donné lieu à des mouvements de protestation contre la marginalisation, la précarité et l’enclavement de la Région que les Ittihadis ont de tout temps dénoncé et milité pour que fin y soit mise.

Il a également noté que les dernières protestations se sont soldées par des arrestations parmi les activistes du Hirak affirmant que le Maroc ne peut supporter de pareilles approches sécuritaires qui ne conduisent que vers des impasses aux conséquences imprévisibles.

L’USFP est appelé à jouer un rôle pour la patrie comme cela a toujours été le cas dans la responsabilité qu’il a pleinement assumée, que ce soit dans la défense de l’intégrité territoriale, de l’action institutionnelle, ou dans le développement du projet démocratique, a fait savoir Mohamed Al Moumhi.

Le secrétaire régional n’a pas manqué de souligner que cette rencontre revêt une grande importance dans la mesure où les personnes qui s’intéressent à la vie partisane attendent l’initiative de l’USFP, d’autant plus que l’Ittihad demeure un parti issu de la société, exprimant les espoirs, les souffrances et les aspirations des couches populaires.

Pour le secrétaire provincial d’Al Hoceima, Hakim El Khattabi, a indiqué que l’état des lieux dans la province n’a rien à voir ce qui est relayé par les réseaux sociaux. Affirmant que l’USFP adhère à l’ensemble des doléances légitimes des habitants d’Al Hoceima et que les Ittihadi(e)s sont décidés à poursuivre leur lutte afin que les revendications justes soient satisfaites, à revendiquer la libération des détenus, à entreprendre le dialogue et à faire bloc contre la corruption qui sévit dans la région.

Les militantes et militants ittihadis de la région et de la province ont saisi cette rencontre pour faire part de leur inquiétude quant aux approches qui ont lié le Hirak du Rif au séparatisme, refusant toute qualification qui ne traduit pas les objectifs réels de ces mouvements de protestation. Ils ont réitéré que les habitants du Rif sont attachés à l’intégrité et aux valeurs sacrées de leur pays et que toute personnalisation du Hirak ne peut entrer dans le cadre des questions fondamentales du Rif nécessitant une volonté de développement global à l’instar des autres régions du Royaume.