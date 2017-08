Le Festival de Fès de la culture soufflera sa 10ème bougie

La 10ème édition du Festival de Fès de la culture soufie aura lieu du 14 au 21 octobre prochain, sous le thème ‘’Le soufisme à la rencontre des sagesses du monde : la route du soufisme du Maroc vers l’Inde’’. L’Association du Festival de Fès de la culture soufie promet cette année de ‘’faire découvrir ou redécouvrir aux Marocains une culture qui est la leur et leur offrir l’accès à cette richesse artistique, intellectuelle et spirituelle’’, mais aussi de faire connaître à l’international une image positive de l’islam, grâce au langage universel d’ouverture et de paix que prône la voix spirituelle qui l’habite. Chaque soir, les organisateurs proposeront des soirées de Samaâ des différentes Tariqas du Maroc, gratuites et ouvertes. Les Tariqas Qadiriya, Darqawiya, Harraqiya, Naqshbandiyya, Sharqawiya, Wazzaniya et Sqalliya se succèderont sur scène.

L’une des particularités de cette édition sera la programmation de deux créations originales. La première, prévue en ouverture du festival, rendra hommage au poète soufi andalou Al Shustari sous le thème ‘’Souffles de l’Amour divin, du Maroc vers l’Inde’’. La seconde création réunira, lors de la soirée de clôture, les grandes voix du Samaa du Maroc.

Le Festival de Fès de la culture soufie a lieu chaque année depuis 2007. Organisé en partenariat avec l’Association Fès Saïss, il aspire, entre autres, à conforter le positionnement du Maroc dans le dialogue interculturel en jetant un pont entre l’Orient et l’Occident. Le festival offre également une plate-forme aux artistes, marocains et internationaux qui se sont engagés dans une démarche spirituelle de manière à enrichir la créativité artistique et intellectuelle et prospecter des arts et des projets culturels et sociaux nouveaux qui œuvrent pour le dialogue interculturel, le développement humain et civilisationnel.