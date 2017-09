Le CESE préconise d'encourager le secteur de l’éducation

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) préconise d'encourager les régions à jouer un rôle plus important dans le secteur de l’éducation.

Le CESE relève, dans son rapport annuel au titre de 2016, que ce rôle porte notamment sur le financement ou la participation au contrôle de la gestion administrative des établissements scolaires.

Il recommande également "une meilleure implication des associations de représentants des parents, de la société civile, dans la formulation des propositions, des orientations et l’évaluation du système éducatif (...) et ce, dans le cadre d’un processus institutionnalisé et régulier".

Le CESE déplore, par ailleurs, "les lacunes structurelles dont pâtit le système éducatif qui se sont manifestées avec davantage d’acuité lors de la rentrée scolaire 2016", dont l'aggravation du phénomène de la surcharge des classes, le manque structurel d’enseignants dû aux départs à la retraite, ainsi que l’abandon scolaire qui, en dépit de son atténuation au cours des années, demeure un fléau qui touche 350.000 élèves par an.

En outre, le document met en exergue "les débats créés par l’instauration éventuelle de droits d’enregistrement dans l’enseignement public qui ont alimenté les craintes, particulièrement auprès des familles les plus modestes, concernant une intention éventuelle d’abandonner la gratuité de l’enseignement public et de favoriser l’enseignement privé", prévenant que si cela était le cas, plus d’inégalités seraient engendrées en matière d’accès à une éducation de qualité "d’autant plus que les inégalités en matière d’éducation au sein de la population sont plus importantes que celles en matière de revenus".

A cet effet, le rapport souligne la nécessité d'assurer l’accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d’égalité et de promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie, mettant l’accent sur l’importance de s’inspirer des évolutions récentes en matière de développement de l’éducation privée au niveau international.

Le rapport du CESE comporte l’analyse de la situation économique, sociale et environnementale du Royaume durant l'année écoulée et procède à une revue de l’activité du Conseil au cours de l'exercice actuel.