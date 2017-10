Le Barça continue de gagner malgré la crise catalane

Au petit trot, le leader Barcelone a battu la lanterne rouge Malaga (2-0) et poursuivi sa course en tête du Championnat d'Espagne samedi pour la 9e journée, sans sembler être perturbé outre mesure par les soubresauts de la crise politique en Catalogne.

Toujours invaincu, le Barça (1er, 25 pts) compte quatre longueurs d'avance sur son dauphin Valence (2e, 21 pts), qui a expédié Séville 4-0 un peu plus tôt. Le Real Madrid, troisième (17 pts), devait recevoir hier Eibar.

Ce succès poussif au Camp Nou, entaché par une grosse erreur d'arbitrage qui a permis au Barça d'ouvrir le score dès la deuxième minute, confirme l'embellie sportive du club blaugrana dans un contexte politique pourtant plombé par la poussée indépendantiste en Catalogne.

Les bons résultats sur le terrain ont d'ailleurs anesthésié toute critique lors de l'assemblée générale du club samedi, apaisée malgré la forte division des "socios" (supporters-actionnaires) sur la question de l'indépendance.

Dans un Camp Nou qui a scandé "Liberté" mais s'est montré dans l'ensemble assez calme, le Barça a fait ce que tous ses "socios" attendaient de lui, indépendamment de leurs opinions: battre Malaga, même dans un soir sans.

"Il nous a manqué un peu de fraîcheur après trois matches en six jours", a commenté l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde. "Nous avons manqué de rythme, nous avions le contrôle du jeu mais sans profondeur. En seconde période, nous avons été meilleurs, un peu plus rapides."

Le Barça a été bien aidé par une grossière erreur d'arbitrage: sur l'ouverture du score, le ballon avait entièrement franchi la ligne de sortie de but lorsque Digne a placé sa passe en retrait, catapultée au fond par Deulofeu (2e) malgré les protestations de Malaga. Beau symbole d'impuissance pour les Andalous, qui n'ont toujours pas remporté la moindre victoire dans cette Liga. Et nouveau coup dur pour l'entraîneur Michel, cerné par des rumeurs insistantes de limogeage...

"Cela ne m'affecte pas. Je fais mon travail et dans la mesure du possible je le fais bien", s'est défendu l'ancien technicien de Marseille. "Je ne souffre pas pour moi: je suis un homme mûr, avec l'expérience du football. Je souffre pour mes joueurs, qui méritent bien mieux."

Pas très inspiré dans un match sans grand rythme, le Barça s'est mis à l'abri avant l'heure de jeu: sur une percée plein axe, Lionel Messi a décalé sur la gauche Andrés Iniesta et le capitaine blaugrana a marqué d'un tir contré du pied gauche (56e).

Soit le premier but en Liga depuis novembre 2015 pour l'élégant meneur de jeu barcelonais (33 ans), récemment récompensé par un contrat "à vie" avec le Barça. Ce type de contrat, rarissime dans le football, pourrait d'ailleurs être proposé aussi à l'avenir à Messi, a dit samedi le directeur général du club Oscar Grau alors que le FC Barcelone a scellé cet été une prolongation de la star argentine jusqu'en 2021.

La fin du match, tranquille pour le Barça, a néanmoins mis en évidence la méforme de l'avant-centre Luis Suarez: l'Uruguayen, qui a prévu de s'arrêter quelques jours mi-novembre pour soigner son genou droit, a raté deux occasions splendides (60e, 74e)...

A Valence, en revanche, le secteur offensif tourne à plein régime, à l'image du Portugais Gonçalo Guedes, prêté par le Paris SG et auteur d'un doublé somptueux samedi contre Séville.

Guedes, révélation de la saison à Valence, a décanté ce choc de belle manière: parti dans l'espace, il a enchaîné deux crochets à l'entrée de la surface et décoché un missile dans la lucarne (43e). Puis il a clos le score d'un délicieux ballon piqué (90e+2) après avoir offert une passe décisive à Santi Mina (84e). Le deuxième but avait entretemps été inscrit par l'Italien Simone Zaza (51e).

Cette quatrième victoire d'affilée confirme le renouveau de Valence depuis l'arrivée de l'entraîneur Marcelino Garcia Toral, alors que Séville suit une courbe inverse: troisième défaite d'affilée toutes compétitions confondues.