Le 2ème Festival international d'Ibn Battouta à Tanger

La ville de Tanger abritera, du 9 au 12 novembre prochain, la deuxième édition du Festival international d'Ibn Battouta, sous le thème "Les voyageurs, des ambassadeurs de la paix", et ce en vue de promouvoir le patrimoine culturel marocain en relation avec cet illustre voyageur.

Organisée par l'Association marocaine d'Ibn Battouta, cette manifestation culturelle vient promouvoir la destination Tanger et renforcer son rayonnement culturel, intellectuel et humanitaire, à travers la commémoration de la naissance du grand voyageur tangérois Ibn Battouta dans plusieurs espaces de la ville du Détroit, a indiqué un communiqué des organisateurs.

Cette édition vise à mettre en avant le rôle du voyage et du tourisme dans le rapprochement des peuples, la consolidation de la coexistence entre les individus et la promotion des valeurs de pluralité, de dialogue et d'acceptation de l'Autre dans sa différence, a souligné le président d'honneur de l'Association, Mohamed Dakkak, cité par le communiqué, notant la nécessité de conserver la culture en tant que composante essentielle de l'humanité.

Pour sa part, le président de l'Association, Aziz Benami, a souligné que cet événement se veut une occasion pour mettre en exergue les œuvres et les explorations d'Ibn Battouta, qui traduisent les qualités de sagesse et d'audace de ce voyageur de calibre international.

Le festival offre ainsi aux amoureux du voyage et de l'exploration, professionnels de l'industrie touristique, intellectuels et aux artistes un voyage à tavers un univers empreint de magie et de secrets.

Au menu de cette édition figurent un carnaval qui sillonnera les artères de la ville de Tanger, une rencontre avec la participation de géographes et de grands voyageurs, une exposition artistique sur les voyages, ainsi que des conférences socio-culturelles faisant de Tanger un musée à ciel ouvert et un carrefour des peuples.

Fondée en 2015, l'Association marocaine Ibn Battouta est la première Association qui œuvre à promouvoir le personnage d'"Ibn Battouta", grand voyageur du 14ème siècle, son message de tolérance et ses écrits. Elle s'assigne également pour objectif d'accompagner le projet "Tanger Métropole" sur les plans culturel et touristique.