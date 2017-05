Lancement à Casablanca du portail “Casatadamone”

Le portail “Casatadamone”, une plateforme électronique dédiée aux bénévoles et aux associations d’entraide et de solidarité, a été lancé, jeudi à Casablanca, à l’initiative de la wilaya de la région Casablanca-Settat.

Pris en charge par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et géré par la Société Casablanca Prestations, le site Casatadamone permet une mise en relation directe entre les bénévoles et les associations ainsi que les actions d’entraide et de solidarité.

Cette initiative, lancée en collaboration avec la société de développement local Casablanca events et animation, vise à réunir les associations et les citoyens afin d’instaurer une procédure de bénévolat tout en simplifiant l’engagement bénévole, a expliqué Ilham Bouzouba, présidente du service communication à la Direction des œuvres sociales de la wilaya de la région Casablanca-Settat, lors d’une conférence dédiée à la présentation de ce projet.

“Grâce à la plateforme Casatadamone, le bénévole peut désormais proposer ses interventions et prestations en remplissant un formulaire qui lui permet d’afficher ses désirs d’engagement”, a-t-elle souligné, ajoutant que les associations, les coopératives et fondations souhaitant promouvoir une action d’intérêt général, auront la possibilité de la géolocaliser et mobiliser un maximum de bénévoles.

Elle a relevé qu’au-delà de l’action de promotion, il s’agit d’aider les personnes à trouver le bénévolat qui leur convient ou à évoluer dans leur parcours bénévole mais aussi d’appuyer les associations dans leur recherche de bénévoles.

Et d’ajouter que le but est d’accompagner les candidats bénévoles dans le passage du don de temps vers un engagement associatif au sein d’espaces de liberté, d’innovation et de générosité.

Ce portail a été lancé en marge de la manifestation emblématique Smart City Expo Casablanca, tenue les 17 et 18 mai sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La 2ème édition de Smart City Expo Casablanca, organisée par Casablanca events et animation et Fira de Barcelone, a été marquée par la participation des animateurs de haut niveau pour échanger autour des solutions concrètes à apporter aux défis à relever par les villes d’aujourd’hui.

Au programme de cette édition figurait un évènement de networking au sein duquel les principaux acteurs mondiaux du développement urbain partagent leurs points de vue via des conférences animées par des experts et représentants des villes, entreprises, centres de recherches, universités, gouvernements et organisations internationales les plus avancées.