La répression de l'armée vise à expulser les Rohingyas de Birmanie

La campagne de répression "systématique" contre les Rohingyas a été conçue pour expulser définitivement la minorité musulmane de l'Etat Rakhine (ouest de la Birmanie), a déclaré mercredi l'ONU.

"Les attaques brutales contre les Rohingyas dans la partie septentrionale de l'Etat Rakhine ont été bien organisées, coordonnées et systématiques, avec l'intention non seulement de pousser la population en dehors de la Birmanie, mais aussi de les empêcher de revenir chez eux", a conclu une enquête de l'ONU.

Une équipe d'enquêteurs a interviewé des dizaines de réfugiés ayant fui vers le Bangladesh voisin après le déclenchement le 25 août d'attaques par des activistes rohingyas contre les forces de sécurité birmanes dans l'Etat Rakhine, qui ont provoqué la campagne de répression de l'armée.

Plus d'un demi-million de Rohingyas ont fui depuis la fin août, selon l'ONU, soit la moitié de cette communauté musulmane apatride, installée en Birmanie depuis des décennies.

L'enquête a montré que la dernière vague d'"opérations de nettoyage" militaires dans cet Etat de l'ouest du pays avait en fait commencé avant le 25 août, peut-être début août, ce qui contredit les affirmations des autorités birmanes selon lesquelles la campagne de répression visait uniquement à répondre aux attaques des activistes.

Les enquêteurs ont dessiné les grandes lignes d'une campagne militaire destinée à éradiquer les Rohingyas de la Birmanie bouddhiste, où ils ont souffert de persécutions depuis des décennies.

"Dans certains cas, avant et pendant les attaques, des mégaphones ont été utilisés pour annoncer: +Vous n'êtes pas d'ici - allez au Bangladesh. Si vous ne partez pas, nous allons brûler vos maisons et vous tuer+", a indiqué l'ONU dans son rapport.

Des enseignants, ainsi que des responsables culturels, religieux et communautaires ont également été visés dans la récente campagne de répression "avec la volonté de rabaisser l'histoire, la culture et les connaissances des Rohingyas", poursuit le rapport.

"Des efforts ont été entrepris pour effectivement effacer des repères dans la géographie du paysage et de la mémoire rohingyas de telle façon qu'un retour sur leurs terres n'aboutirait à rien d'autre qu'un terrain désolé et méconnaissable."

Les conclusions de l'enquête sont basées sur les interviews de réfugiés arrivés au Bangladesh entre le 14 et le 24 septembre.

L'ONU a précisé que les enquêteurs avaient parlé à des centaines de personnes au cours de 65 interviews, certaines individuelles et d'autres avec des groupes allant jusqu'à 40 personnes.

Par ailleurs, les garde-côtes du Bangladesh ont repoussé mercredi des Rohingyas qui tentaient de franchir, à la nage avec des jerricans comme flotteurs de fortune, la rivière servant de frontière naturelle avec la Birmanie.

"Ils ont décidé de franchir à la nage les deux kilomètres de l'estuaire de la Naf. Les garde-côtes les ont repêchés alors qu'ils flottaient à l'aide de jerricans près de Shah Porir Dwip", a expliqué à l'AFP Abdul Jalil, responsable des garde-côtes.

Les onze Rohingyas, partis en éclaireurs, "ont expliqué qu'ils avaient l'intention de louer des bateaux pour transporter leurs familles, les proches et des centaines d'autres Rohingyas réunis sur la rive de la rivière Naf" côté birman, a-t-il ajouté.

Après un ralentissement, l'exode a repris en force cette semaine avec des milliers de nouvelles arrivées de Rohingyas.

Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU dit se préparer à "une hausse du nombre de réfugiés dans les prochains jours".