La réforme qui suscite tensions et spéculations

La dévaluation, antienne récurrente, est drapée de nouveau aujourd’hui de la dignité d’une mesure de politique économique pertinente. Elle améliore, selon ses avocats, la balance commerciale en stimulant les exportations et en réduisant le volume réel des importations, crée des revenus et des emplois supplémentaires et permet une réallocation des facteurs de production en faveur du secteur exportateur. A examiner ces arguments, force est de noter que la dévaluation ne possède pas les avantages qui lui sont prêtés.

De par ses mécanismes, elle produit deux effets opposés : d’un côté, la hausse du prix unitaire des importations et la diminution du prix unitaire des exportations, consécutive à la réévaluation de la monnaie étrangère, entraînent, à volume d’échanges extérieurs constants, une détérioration de la balance commerciale, de l’autre, la hausse des exportations et la réduction des importations exercent une influence positive sur le solde de cette balance. A ce titre, son impact dépend du jeu combiné de ces deux effets, termes de l’échange et compétitivité. Cet impact peut négatif ou positif selon l’intensité de réaction des d’exportation et d’importation aux prix. C’est donc l’élasticité des quantités échangées avec l’étranger qui commande l’efficacité de la dévaluation. Cette condition, qui implique que la hausse des exportations et la diminution des importations doivent compenser le déficit induit par la détérioration des termes de l’échange, ne se vérifie pas. Les élasticités de demande des produits agricoles, agro-alimentaires, ou textiles sur une période de six mois sont très faibles. La dévaluation produit en ce sens des effets sont mitigés : l’incidence sur le volume d’exportations est lente et faible et la réaction des importations se manifeste avec beaucoup de retard.

Lorsque la dévaluation stimule les activités exportatrices, elle consolide l’option en faveur des productions soumises à la concurrence par les prix au détriment de celles à forte valeur ajoutée. De ce fait , Elle cré une trappe à routine qui paralyse l’amélioration de l’efficience productive, freine l’adaptation de capacités d’offre à la demande externe et entrave la diversification des marchés et des produits.

En tant qu’instrument d’ajustement, la dévaluation présuppose que les économies partenaires de l’échange international sont parfaitement flexibles. Les conditions sur les élasticités, qui sont à elles seules fort contraignantes, supposent que l’offre intérieure et étrangère des biens répond instantanément à la demande. Même en acceptant cette hypothèse, l’efficacité de la dévaluation n’est pour autant établie. Ainsi, si l’on suppose que les firmes possèdent une marge de liberté en matière de fixation des prix, elles peuvent déjouer les effets de la dévaluation en révisant les prix. Les firmes locales peuvent, par exemple, accroître les prix à l’exportation préférant ainsi augmenter leurs profits immédiats.

Les firmes étrangères peuvent, de leur côté, baisser leur prix pour conserver leurs parts de marché. En second lieu, Une baisse des importations induit, en l’absence de substitution de produits locaux aux produits importés, une baisse de la demande interne. L’amélioration de la balance commerciale agit négativement sur le niveau d’activité. La baisse de la production sera d’autant plus importante que le quotient importations/produit intérieur brut est élevé. Enfin, si l’offre interne réagit favorablement à la baisse des prix à l’exportation, on peut légitimement supposer que la réponse à la demande externe passe, en cas de saturation des capacités de production, par une extension du capital. Cette extension requiert une hausse des importations qui vient grignoter l’effet favorable de l’augmentation des recettes d’exportation. La hausse de l’activité ne va pas de pair avec l’amélioration de la balance commerciale. L’importation à des prix plus élevés conduit également à une hausse des coûts que les firmes peuvent répercuter sur les prix des produits exportés. D’où une baisse du taux de change réel qui effrite les avantages attendus de la modification nominale de la parité.

Si l’on introduit des rigidités, les conditions d’efficacité de la dévaluation sont également réduites. Dans le cas où la production des biens destinés à l’exportation est soumise à des contraintes techniques imposant des combinaisons fixes entre biens d’équipement et biens intermédiaires importés, la variation du taux de change n’entraîne pas une baisse des importations. Par ailleurs, supposer que les firmes réajustent nécessairement leur comportement en fonction des modifications du cours de change ne prend pas compte les contraintes liées à l’existence de coûts fixes de production. Celles-ci limitent la mobilité du capital d’une branche à l’autre et entraîne une inadéquation entre la structure de l’offre interne et la demande d’exportation. Cet effet, qu’on appelle tête de ponts, exprime l’inertie, de l’offre aux variations des prix.

La dévaluation crée également des chocs d’offre. A travers le renchérissement des importations, elle génère de tensions sur les prix susceptibles de se propager à l’ensemble des activités. D’abord, elle est de nature à induire une hausse directe des prix de biens consommations a fortiori dans un contexte de réduction des subventions aux produits de base. Ensuite, elle se traduit par une augmentation des coûts des biens intermédiaires qui, transmise aux biens de consommation, vient entretenir l’inflation domestique. Dans le cas où les salariés réagissent à la hausse du niveau général des prix en exigeant le rattrapage de leur revenu réel, les coûts salariaux s’en trouvent accrus et le niveau d’activité affecté dans le cas où la demande de travail est tributaire du niveau des salaires. A cet effet s’ajoute celui que suscite la contraction du crédit bancaire. Les banques sont incitées, dans un contexte de de montée de l’inflation, à accroître les taux d’intérêt et les primes de risque. Ce faisant, elles rationnent les entreprises et pèsent ainsi sur le niveau de l’offre globale.

Dans un contexte caractérisé par la stagnation de la productivité globale des facteurs, la faiblesse du rendement de l’investissement et l’insuffisance du taux d’emploi, la dévaluation apparait contre-productive : outre qu’elle est porteuse de faibles gains de compétitivité, elle renforce les facteurs d’atonie de la demande et ses corollaires, le chômage de masse et les pertes de bien-être social. Si l’instauration de la flexibilité provoque une dépréciation prolongée de la monnaie domestique, les mêmes effets de la dévaluation se feraient jour. L’autorité monétaire devrait dans ces conditions intervenir sur le marché des changes pour influencer le cours de la monnaie domestique. Ainsi que l’illustrent les cas du Chili, du Mexique ou du Brésil auquel le parangon de l’Egypte a fait de l’ombre dans le débat public, le flottement requiert nécessairement des interventions correctrices qui sont dictées également par la régulation de l’évolution du niveau général des prix à moyen terme, mission primordiale de la banque centrale.

« L’opinion semble partagée entre la crainte et l’inquiétude ». Ce titre retenu par un quotidien suite aux interventions du Ministre des finances et de l’économie au parlement semble résumer les attitudes face à la transition vers la flexibilité du dirham. La mise en avant de tels sentiments de réalité reflète à coup sûr un déficit d’idées. Dans le forum de l’expertise, la réforme a fait l’objet de discussions concernant essentiellement les modalités de gestion du risque par les banques et les entreprises et les instruments de couverture.