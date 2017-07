La réaction de Sharon Stone face aux violentes critiques de Madonna

C’était il y a très longtemps mais cela aurait tout de même pu provoquer de sérieux dégâts dans leur amitié. Dans une lettre écrite dans les années 90 mais dévoilée seulement maintenant, Madonna tacle violemment Sharon Stone. Cette dernière a heureusement réagi de façon très intelligente...

Le site Radar Online a dévoilé une lettre écrite par Madonna dans les années 90 et qui sera bientôt mise aux enchères. Adressée à un mystérieux J., cette dernière n’est pas très bienveillante. Du moins, envers Whitney Houston et Sharon Stone.

Dans cette lettre, Madonna tacle sévèrement la défunte chanteuse et l'actrice. Les propos sont si durs que Sharon Stone n'a pu s'empêcher de réagir.

« Il est si irritant de lire que Whitney Houston a la carrière musicale que je rêve d'avoir et que Sharon Stone a la carrière cinématographique que je n'aurai jamais. Je ne dis pas que j'aimerais être ces femmes, plutôt mourir. Elles sont horriblement médiocres et on les prend pour des modèles de vertu afin de m’humilier », peut-on notamment lire dans la missive.

Au lieu de se vexer et de riposter avec violence comme de nombreuses personnes l’auraient fait, Sharon Stone a fait preuve d’une grande intelligence. Il faut dire qu’elle et Madonna sont amies. Aussi l'actrice a-t-elle publié une lettre sur Facebook, une lettre pleine de tempérance et de tact.

« Je sais que je suis ton amie. J’ai par moments secrètement rêvé d’être une rockstar... et je me suis effectivement sentie médiocre, comme tu l’as si bien expliqué. Comme tous ceux qui ont survécu assez longtemps le savent, toi et moi savons qu’accepter notre propre médiocrité est le seul moyen de découvrir nos points forts... et de devenir ce que nous sommes toutes les deux devenues. Je t’aime et je t’adore. Je ne laisserai pas tes vieilles lettres privées me monter contre toi », a-t-elle sobrement écrit. Tout simplement classe.