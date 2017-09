La province de Nador attire plus de 39% du volume d’investissement au premier semestre

La province de Nador a attiré un total de 17 projets d’une valeur globale de 2,255 MMDH, soit 39,77% du volume d’investissement enregistré dans la région de l’Oriental au cours du premier semestre de l’année en cours, apprend-on auprès du Centre régional d’investissement (CRI).

Selon l’analyse territoriale des projets d’investissement instruits dans la région de l’Oriental, au cours de la même période, la préfecture d’Oujda-Angad arrive en deuxième position avec 16,68% du volume d’investissement (32 projets) suivie notamment de Taourirt et Berkane à la 3ème et 4ème places avec respectivement 15,82% et 11,74%, rapporte la MAP.

95 projets d’un investissement global de plus de 2,5 MMDH ont été approuvés au cours du premier semestre de l’année 2017 par le Centre régional d’investissement, soit 66% du nombre total des projets instruits qui étaient au nombre de 142 pour un montant global de plus de 5,5 MMDH.

Selon le CRI-Oriental, 39 projets, soit 27% du nombre total des projets d’un montant de 2,8 MMDH, ont été rejetés pour des motifs d’ordre juridique, technique ou économique. Il s’agit essentiellement de l’indisponibilité du terrain demandé, de la faible valeur ajoutée du projet et de la non-conformité avec les dispositions du plan d’aménagement, précise-t-on.

Quant aux 8 projets restants d’un montant d’environ 249 MDH, ils sont en cours d’instruction et concernent des demandes de dérogation en matière d’urbanisme dont le CRI reste uniquement un membre de la commission y afférente. L’analyse sectorielle des projets d’investissement fait ressortir une prédominance des projets industriels avec un montant d’investissement de plus de 2,4 MMDH, soit 42,40% du volume total.