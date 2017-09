La présidente de la Chambre des représentants espagnole à partir de demain au Maroc

Sur invitation de Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, la présidente de la Chambre des représentants espagnole, Ana Maria Pastor Julian, effectuera une visite de travail du Maroc les 6 et 7 septembre courant.

Cette visite constituera une occasion pour insuffler un nouvel élan à la coopération maroco-espagnole en général et à celle liant les Parlements respectifs des deux pays en particulier. La présidente de la Chambre des représentants espagnole aura des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, pour examiner les moyens susceptibles de renforcer les relations entre les deux parties et les questions d’intérêt commun.

Ana Maria Pastor Julian aura, par ailleurs, des discussions avec le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération.