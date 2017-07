La politique anticipative du Maroc en matière de lutte contre le terrorisme

Fort de son engagement pour la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité et de trafics illicites, le Maroc adopte, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une stratégie globale, proactive et multidimensionnelle intégrant la sécurité, la justice, mais aussi le développement humain durable.

Cette stratégie, mûrement pensée qui s'appuie sur des frappes préventives permettant de démanteler les cellules terroristes avant qu’elles ne passent à l’acte, est en parfaite cohérence avec les fondamentaux du Royaume basés essentiellement sur le respect des droits humains universellement reconnus et la préservation de son identité culturelle et cultuelle.

Pour faire face à ce fléau, le Maroc a mis en œuvre des actions multidimensionnelles à travers le renforcement de son arsenal juridique, la réforme du champ religieux, la mise en place d’un mécanisme de suivi des nouveaux penchants terroristes, ainsi que la consolidation du développement socioéconomique, de la culture des droits de l’Homme, le respect des libertés et de la coopération multilatérale dans le domaine de lutte contre le terrorisme.

L’engagement indéfectible, continu et proactif du Maroc dans la lutte contre le terrorisme mondial et en faveur de la paix et son rôle de premier plan dans la coopération internationale pour faire face à ce fléau, ont été hautement salués par la communauté des Nations d’où l’élection à l’unanimité du Royaume à la coprésidence du Comité de coordination du Forum global de lutte contre le terrorisme (GCTF), une organisation composée de plus de 30 membres en plus d'Etats et d'organisations partenaires dont l'ONU et réunissant des décideurs et des experts dans les domaines de lutte contre le terrorisme international.

Cette élection, qui traduit la profondeur et l’authenticité de l’engagement du Maroc pour la mise en œuvre des objectifs du GCTF et sa conviction que la lutte contre le terrorisme est une responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale, conforte la détermination du Royaume à contribuer effectivement au renforcement des valeurs d’ouverture, de dialogue, de coopération et de partage des expériences et de bonnes pratiques en la matière.

La politique anticipative du Maroc dans la lutte contre le terrorisme, mise en exergue par le dernier rapport du Département d'Etat américain sur le terrorisme dans le monde au titre de l’année 2016, a donné des résultats tangibles à travers le démantèlement de plusieurs filières de recrutement et de financement de terroristes ou de cellules qui planifiaient des actes terroristes, ce qui fait désormais du Royaume un partenaire sérieux et incontournable pour l’ensemble des pays de la région et du monde.

Partant de sa stratégie visant à promouvoir un islam du juste milieu pour lutter contre les dérives extrémistes et de son souci de mettre son expérience anti-terrorisme au service des pays africains amis, le Maroc, grâce à la vision clairvoyante de S.M le Roi, a mis en place l’Institut Mohammed VI de formation des imams et la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, deux instances destinées à unifier et à coordonner les efforts des oulémas musulmans au Maroc et dans les autres Etats africains afin de faire connaître les valeurs de l'islam tolérant.

Cette approche de formation a bénéficié à des centaines d’imams représentant des pays africains et européens.

Pilier fondamental de la lutte contre le radicalisme et la multitude de menaces terroristes qui pèsent sur l’ensemble des pays du monde, le Maroc adopte une stratégie qui conjugue une approche holistique, qui a fait ses preuves, et des initiatives pionnières, qui font du Royaume un acteur engagé sur la scène internationale.