La police disperse une manifestation à Al Hoceima

Les forces de l'ordre sont intervenues dans la nuit de mercredi à jeudi pour disperser un sit-in d'activistes à Al Hoceima, trois mois après l'émotion provoquée par le décès de Mohcine Fikri qui a été broyé par une benne à ordures, a-t-on appris de sources concordantes.

C'est la première fois que la police utilise la force dans cette ville pour disperser un rassemblement à la mémoire de ce vendeur de poisson dont le décès, survenu le 28 octobre, avait suscité une vive émotion.

Après avoir demandé par mégaphone l'évacuation de la place centrale de la ville, où les autorités préparaient un Salon commercial, des policiers ont chassé des dizaines de personnes réunies sur les lieux, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux.

Ces vidéos ont montré quelques manifestants à terre, apparemment contusionnés, et d'autres arrêtés par les forces de l'ordre, qui ont été relâchés peu après, selon une source associative locale.

Mohcine Fikri est mort happé par une benne à ordures alors qu'il tentait apparemment de s'opposer à la saisie et à la destruction de sa marchandise.

Les circonstances dramatiques de sa mort avaient suscité une vague de colère et de manifestations populaires à Al Hoceima.

Ces manifestations ont cessé depuis lors mais des activistes locaux poursuivent leur mobilisation et réclament de faire toute la lumière sur les circonstances du décès et les éventuels responsables, tout en lançant des revendications plus sociales et politiques comme la lutte contre le chômage ou la corruption.