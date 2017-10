La famille de la victime de Pistorius horrifiée par un film retraçant le drame

La famille de la top model sud-africaine Reeva Steenkamp s'est indignée lundi de la sortie prochaine d'un film consacré à la nuit tragique de 2013 où la jeune femme a été abattue par l'athlète paralympique Oscar Pistorius. June et Barry Steenkamp, les parents de Reeva, "n'étaient pas au courant que le film «Blade Runner Killer» était en préparation", a affirmé la famille dans un communiqué.

Les Steenkamp "sont horrifiés et en colère" que le film soit raconté "du point de vue de Reeva Steenkamp et de sa mère". "Tout ce qui laisse à penser qu'il s'agit du point de vue de June ou que le film est approuvé par la famille Steenkamp est faux et incorrect", a insisté la famille.

Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, le coureur Oscar Pistorius avait abattu chez lui de quatre balles sa compagne Reeva Steenkamp, qui s'était enfermée dans les toilettes. Il a été condamné à six ans de prison, au terme d'une saga judiciaire qui a tenu en haleine l'Afrique du Sud. Il a toujours plaidé la méprise, affirmant qu'il était persuadé qu'un cambrioleur s'était introduit dans sa propriété de Pretoria et qu'il avait tiré sous le coup de la panique. L'athlète, surnommé "Blade Runner" (le coureur aux prothèses en lames de carbone), était entré dans la légende sportive en s'alignant avec les valides aux 400 mètres des jeux Olympiques de Londres en 2012, une première pour un double amputé.

Le film, qui retrace la relation entre Oscar Pistorius et sa compagne, la nuit du drame et le procès du champion paralympique, doit être diffusé le 11 novembre sur la chaîne de télévision américaine Lifetime. Oscar Pistorius est interprété par l'acteur américain Andreas Damm et Reeva Steenkamp par l'Allemande Toni Garrn.