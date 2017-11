La délégation de l'UE salue la politique du Maroc en matière de migration

La délégation de l'Union européenne au Maroc a salué, mardi à Rabat, "les politiques publiques humanistes et responsables du Maroc en matière de migration".

Le chef de la section gouvernance de la délégation de l'Union européenne à Rabat, Jean-Pierre Sacaze, qui intervenait dans le cadre de la conférence de clôture du projet "Opérations Al Wassit", s'est également félicité des avancées réalisées par le Maroc en matière de migration, estimant que ces politiques allient accueil, régularisation et intégration des migrants dans le respect de leurs droits.

M. Sacaze a également affirmé que la coopération de l'UE avec le Maroc en matière de migration date de plus de dix ans, signalant que l'UE est le partenaire le plus ancien et le plus important du Maroc "en volume financier, avec une enveloppe de 75 millions d'euros de projets".

Le projet "Opération Al Wassit" a démontré que la société civile est un acteur clé en matière de promotion des droits des migrants, de leur intégration au Maroc et de création d'espaces de tolérance et d'interculturalité, a indiqué M. Sacaze, notant que cette opération a permis l'installation et le renforcement du dialogue entre les organisations de la société civile marocaines et européennes, le transfert du savoir-faire, l'octroi des subventions à d'autres associations pour la mise en œuvre de micro-projets, outre la mise en réseau et le plaidoyer menés dans le cadre dudit projet.

"Nous avons tous besoin aujourd'hui de nous inspirer de bonnes pratiques, de bonnes idées, et de projets comme celui-ci, pour réfléchir ensemble aux questions d'intégration dans une vision plus large", a précisé le responsable européen, soulignant que la protection et l'intégration des migrants font partie des priorités de l'UE. L'Union européenne a cofinancé ce projet sous l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'Homme (IEDDH) pour un montant de 300.000 euros.

L'IEDDH est un instrument thématique d'appui aux OSC qui existe au Maroc depuis 2004 et qui a pour but de consolider et renforcer le rôle et la capacité de la société civile à faire du plaidoyer dans des actions de protection et de promotion des droits de l'Homme, ainsi qu'à l'aider à contribuer à la conception et au monitoring des réformes démocratiques.

Lancé en février 2016 par le Comité européen pour la formation et l'agriculture (CEFA) en partenariat avec la Fondation Orient-Occident, l'Association ASTICUDE et l'ONG Soleterre Maroc, le projet "Opération Al Wassit" a pour objectif de promouvoir les droits des migrants au Maroc à travers l'implication de la société civile et le renforcement des instances de soutien et de protection des migrants au Maroc.