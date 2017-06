La coopération parlementaire maroco-britannique examinée à Rabat

Les moyens de renforcer la coopération entre les institutions législatives du Maroc et du Royaume-Uni ont été au centre d'entretiens, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et l'ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly.

Lors de cette rencontre, Habib El Malki a relevé que la coopération maroco-britannique a été concrétisée grâce au partenariat unissant, depuis des années, la Chambre des représentants et la Fondation Westminster pour la démocratie, mettant en avant les résultats très positifs qui ont été réalisés à ce niveau, indique un communiqué de la Chambre.

Il a, de même, exprimé le souhait de renforcer la coopération dans d'autres domaines, soulignant, à cet égard, l'importance de la formation et du développement des compétences des cadres et fonctionnaires de son institution législative, du renforcement de la communication interne et externe, ainsi que de l'accompagnement des vice-présidents pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches parlementaires dans de bonnes conditions, précise-t-on de même source.

De son côté, Thomas Reilly a souligné que le Maroc constitue un modèle de paix et de coexistence, exprimant sa satisfaction quant au niveau de la coopération parlementaire unissant les deux pays. Et d'ajouter que l'échange d'expertises et d'expériences parlementaires est bénéfique pour les deux parties. Il a également réitéré sa volonté d'œuvrer pour le renforcement des relations unissant le Maroc et le Royaume-Uni dans tous les domaines, notamment celles qui lient les deux institutions législatives, notant, dans ce sens, l'organisation de plusieurs rencontres et visites dans le cadre de la diplomatie parlementaire.

Il convient de rappeler qu’une convention-cadre lie, depuis mars 2016, la Chambre des représentants à la Fondation Westminster pour la démocratie (WFD). Elle vise à déterminer et à mettre en œuvre le cadre de coopération stratégique entre les deux institutions tout en développant l'action parlementaire de la Chambre conformément aux dispositions de la Constitution de 2011.

Aux termes de cette convention qui vise à renforcer la coopération entre la Chambre des représentants et le Parlement britannique, ladite Fondation s'est engagée à œuvrer avec la Chambre des représentants pour rechercher les sources de financement de ce projet de convention et mettre en œuvre des activités entrant dans le cadre de ce projet.

La Fondation s'est également engagée à attirer des partenaires et des experts britanniques et internationaux et à œuvrer avec la Chambre des communes et les autres Chambres britanniques pour réaliser les objectifs escomptés.

Pour sa part, la Chambre des représentants s'est engagée à mettre à la disposition de l'équipe de travail de la Fondation Westminster des bureaux au sein de l’enceinte parlementaire et à mettre en œuvre les activités programmées dans le plan annuel.

La coopération entre la Chambre des représentants et ladite fondation a été lancée en 2011 à travers la signature d'un mémorandum d'entente qui a permis de mettre en œuvre près de 50 projets.

Financée par le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), cette Fondation basée à Londres coopère avec plus de 20 Parlements à travers le monde en vue d’induire un changement politique durable aux démocraties émergentes, de renforcer les institutions démocratiques, les partis politiques, les institutions législatives et les organisations de la société civile.