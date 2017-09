La consolidation des relations exemplaires entre Rabat et Madrid au centre de l’entretien entre El Malki et Ana Pastor

Habib El Malki, président de la Chambre des représentants, s’est entretenu hier au siège du Parlement à Rabat avec la présidente du Congrès des députés espagnol, Ana Maria Pastor Julian qui effectue une visite de travail au Maroc sur invitation de Habib El Malki.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre des représentants a salué les relations exceptionnelles entre les deux Royaumes, dénonçant en l’occasion les derniers attentats qui ont ciblé la région de Catalogne.

Il a tenu à rappeler dans ce sens la lettre de condoléances que S.M le Roi Mohammed VI avait adressée au Roi d’Espagne Felipe VI et à la Reine Letizia et dans laquelle le Souverain avait condamné cet acte criminel odieux, contraire à toutes les valeurs humaines et aux préceptes religieux, et qui a porté atteinte à la sécurité et à la stabilité d'un pays voisin et ami, selon un communiqué de presse parvenu à Libé.

Habib El Malki a également mis en relief la coopération exemplaire entre les deux pays dans de nombreux secteurs vitaux tels la sécurité, la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine, tout en se montrant satisfait du développement continu que connaissent les relations politique, économique, commerciale et culturelle entre Rabat et Madrid. Lesquelles relations sont fondées sur une forte volonté politique des deux Souverains et des différentes institutions constitutionnelles et sur un héritage historique commun ainsi qu’une politique de bon voisinage.

Le président de la Chambre des représentants a par ailleurs mis l’accent sur l’importance de la diplomatie parlementaire qui traduit la volonté populaire et la consolidation du rapprochement entre les pays, tout en louant l’évolution positive que connaissent les relations bilatérales entre les deux institutions parlementaires.

Pour sa part, Ana Maria Pastor Julian a remercié le président de la Chambre des représentants en déclarant : «Je viens de participer à une agréable et fructueuse réunion de travail, pour l'invitation cordiale qu'il nous a adressée».

Elle a tenu à exprimer sa gratitude, au nom de tous les Espagnols, pour le message de condoléances et de profonde solidarité envoyé par S.M le Roi Mohammed VI après les terribles attentats du 17 août à Barcelone et à Cambrils, un message qui a été accompagné par de multiples témoignages d’affection et de sympathie des institutions et des citoyens du Royaume.

«La lutte contre le fléau du terrorisme constitue une cause commune que nos deux pays partagent pleinement et notre intense collaboration dans ce domaine s’avère essentielle pour la défense de la liberté et des droits de nos citoyens respectifs», a-t-elle souligné dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec Habib El Malki.

Les deux parties ont convenu de la tenue prochaine du 4ème Forum interparlementaire en Espagne. En ce sens, la présidente du Congrès des députés espagnol a assuré pouvoir continuer à renforcer la collaboration entre les institutions parlementaires et progresser sur des questions aussi pertinentes que la lutte contre le terrorisme, les politiques d’immigration, la coopération en matière de gouvernance et la réforme de l’administration publique.

Il convient de rappeler que ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Ricardo Diez-Hochleitner Rodriguez.