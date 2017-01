La colère de Paris Jackson

Le projet était déjà pointé du doigt avant même de voir le jour. La chaîne britannique Sky Arts avait décidé il y a quelques mois de lancer un projet nommé «Urban Myths», dans lequel on pouvait voir un road trip de Michael Jackson, Elizabeth Taylor et Marlon Brando.

Mais alors qu’un premier teaser vient d’être dévoilé, dans lequel on peut apercevoir Joseph Fiennes interpréter le King of Pop, la fille du célèbre chanteur Paris Jackson est folle de rage. Et elle n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur son compte Twitter pour critiquer le choix de la chaîne. «Je suis tellement outrée. Comme beaucoup de gens, je suppose», a-t-elle confié pour commencer.

«Honnêtement, ça me donne envie de vomir. Où est le respect ? Ces stars ont sué, sang et eau, pendant des années pour léguer un héritage aussi intense que remarquable. C’est un portrait honteux. Cela me met en rage de voir à quel point se montrer insultant était intentionnel, pas seulement envers mon père, mais aussi envers ma marraine Liz».

Il semblerait que la chaîne ait entendu les critiques des fans, et surtout le coup de colère de Paris Jackson. En effet, Sky Arts a décidé de déprogrammer l’épisode qui devait être diffusé vendredi. Le reste de la série «Urban Myths» n’est pour l’instant pas mis en péril et sera diffusé.

La chaîne explique son choix dans un communiqué : «Avec Urban Myths, nous avions pour objectif de porter un regard léger sur des événements qui se sont apparemment produits, et ne souhaitons en aucun cas choquer qui que ce soit. Joseph Fiennes soutient totalement cette décision».