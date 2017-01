La chirurgie éveillée, une première au Maroc

La chirurgie éveillée est une approche innovante dans la prise en charge des tumeurs cérébrales situées dans les zones fonctionnelles du cerveau, qui a démarré en premier lieu au CHU- Rabat, service de neurochirurgie, du Pr El Ouahabi à l’hôpital des spécialités pour la première fois au Maroc.

L’objectif de ladite chirurgie est de limiter les séquelles neurologiques et pouvoir opérer des tumeurs jugées jusqu’alors inopérables.

Concrètement durant l’intervention, le patient est réveillé et pratique des tests adaptés (de langage, de motricité, de vision …).

Cela se déroule en trois phases. Une évaluation préopératoire est réalisée par l’orthophoniste afin de déterminer si les fonctions langagières sont atteintes, à quel degré et dans quel domaine. Une évaluation détaillée est généralement effectuée en vue d’établir un profil précis des capacités linguistiques du patient à ce stade préopératoire.

Ensuite, une IRM est effectuée. Elle permet d’avoir des données sur la taille de la lésion et sa localisation. Puis une IRM Fonctionnelle est réalisée afin d’obtenir des informations plus fonctionnelles sur la localisation présumée des aires éloquentes. «Toutefois, ces données ne permettent pas de différencier les zones essentielles à la production du langage de celles qui peuvent être compensées.

Pour ce qui est de la phase anesthésie, elle nécessite une équipe expérimentée pour la technique qui s’est déroulée «endormie/éveillée/endormie» impliquant une anesthésie générale, seulement pour l’ouverture et la fermeture du crâne.

A souligner que les différentes interventions ont été réalisées par le chef du service neurochirurgie de l’hôpital des spécialités de Rabat en collaboration avec l’orthophoniste dont le rôle consistait à la réalisation d’un ensemble de tests orthophoniques du langage tout au long de l’éveil du patient, à l’aide de logiciels installés sur un ordinateur portable (DO80), ainsi que l’anesthésiste et l’instrumentaliste.

Par ailleurs, le confort du patient étant primordial pour une collaboration optimale, l’installation de celui-ci et son bien-être au cours de la procédure représentent une étape essentielle. Après les avoir minutieusement informés du déroulement de la procédure, les patients ont été placés confortablement sur la table opératoire en position latérale, avec la face dégagée et protection des zones d’appui. Une fixation de la tête est ainsi administrée.

Vient ensuite le stade du réveil du patient et du bilan orthophonique.

"Ceci est un vélo", "ceci est un hélicoptère"... concentré comme un enfant sur l'imagier qui défile sur l'écran, l’orthophoniste énumère les objets qui défilent à l'écran tandis que le neurochirurgien, affairé au-dessus de sa boîte crânienne largement ouverte, s'apprête à lui retirer la tumeur précancéreuse qui envahit peu à peu son cerveau. Cette scène étonnante est celle de la chirurgie éveillée, une technique de neurochirurgie qui présente de nombreux avantages.

Les régions fonctionnelles ont alors pu être détectées et une cartographie cérébrale des zones à éviter a été mise en place grâce à la technique de stimulation directe. Cette dernière a pour but de déclencher une action d’origine motrice ou sensitive pour arrêter une fonction telle que le langage ou les fonctions cognitives, c’est à peu près comme un GPS pour le neurochirurgien.

En dernier lieu, en fonction des lésions possibles, de la localisation, le chirurgien décide une ablation totale ou partielle de la lésion.