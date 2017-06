La Serbie réitère son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Le président de la Chambre des représentants Habib El Malki a été reçu, samedi, par le nouveau président de la République de Serbie Aleksandar Vucic à qui il a transmis les félicitations de S.M le Roi Mohammed VI ainsi que ses vœux de plein succès dans sa mission.

Lors de cette audience, le nouveau chef de l'Etat serbe a tenu à réitérer le soutien de la République de Serbie à l’intégrité territoriale du Royaume.

Le président de la Chambre des représentants a représenté, vendredi soir, S.M le Roi Mohammed VI à la cérémonie officielle d’investiture du président Vucic, une cérémonie qui s’est déroulée en présence de chefs d’Etat et de gouvernements ainsi que de représentants de plusieurs pays.

Habib El Malki a également eu des entretiens avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Ivica Dacic lors desquels le responsable serbe a formé le vœu de hisser les relations économiques et commerciales au niveau des excellents rapports politiques liant les deux Etats, indique un communiqué de l’ambassade du Royaume à Belgrade.

Il a réaffirmé, dans ce sens, que le Maroc est le partenaire le plus fiable de la Serbie dans la région, se réjouissant du retour du Maroc au sein de l’Union africaine et réitérant la position de son pays qui soutient, par principe, l’intégrité territoriale du Royaume.

De son côté, Habib El Malki a salué les liens d’amitié durables qu’entretiennent les deux pays, soulignant la nécessité d’imprimer un nouveau rythme à la coopération bilatérale économique, commerciale, culturelle et judiciaire.

L’investiture du nouveau président, a-t-il ajouté, est un événement exceptionnel célébrant, dans la solennité, une élection démocratique qui pourrait servir d’exemple à toute la région des Balkans, réaffirmant les fondamentaux de la diplomatie du Royaume, à savoir la non ingérence, la stabilité, l’intégrité territoriale et la prospérité des peuples.

En outre, Habib El Malki s’est entretenu avec son homologue serbe Maja Gojkovic avec qui il a convenu de la nécessité d’insuffler une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

A cet égard, il sera question dans les mois prochains d’une rencontre du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Serbie et de la signature d’un mémorandum d’entente dont un premier projet a été soumis à Habib El Malki.