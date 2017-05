La France salue officiellement l'adoption à l'unanimité de la résolution 2351 sur le Sahara

S.M le Roi Mohammed VI a été reçu mardi à l'Elysée par le Président français, François Hollande, pour un déjeuner en présence de membres des gouvernements, d’amis du Maroc et de la France et de membres de la société civile, symbole des liens forts et multiformes entre les deux pays, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Les deux chefs d’Etat ont souligné les relations personnelles d’estime et de respect réciproque, base du renouveau du partenariat France-Maroc dans les domaines de la sécurité, du développement durable, de la culture et de l’éducation, souligne le communiqué.

Ils ont exprimé leur confiance dans la vitalité de ce partenariat d’exception et qui transcende les agendas politiques; partenariat d’une portée stratégique pour les deux pays tant sur le plan bilatéral que du développement euro-méditerranéen et africain, ajoute le communiqué.

A cette occasion, le Président de la République française a félicité Sa Majesté le Roi pour le retour du Maroc au sein de l’Union africaine et a salué les initiatives fortes du Maroc pour le développement du continent.

De son côté, le Souverain a remercié le Président François Hollande, pour son engagement personnel en faveur de l’amitié franco-marocaine et l’a assuré du soutien du Maroc pour le renforcement et l’approfondissement des relations entre les deux pays, conclut le communiqué.

A signaler, par ailleurs que la France a salué mardi l'adoption à l'unanimité, le 28 avril dernier par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution 2351 renouvelant pour un an le mandat de la MINURSO.

«La France se réjouit de l'adoption à l'unanimité le 28 avril par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 2351 renouvelant pour un an le mandat de la MINURSO, dont nous saluons le travail accompli en faveur de la paix et de la stabilité de la région», a indiqué le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères Romain Nadal.

«La résolution confirme le retour à la pleine fonctionnalité de la mission, comme l'a souligné le rapport du secrétaire général des Nations unies, dont l'implication sur ce dossier a été déterminante», a-t-il souligné lors d'un point de presse, notant que le texte adopté réaffirme l'importance de relancer sans délai le processus politique conduit par les Nations unies en vue d'une solution juste, durable et mutuellement acceptable.

«La France considère le Plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée», conclut le porte-parole du Quai d'Orsay.